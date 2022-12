L’itinérance, un enjeu qui touche aussi les villes de taille moyenne

Avec une population d’un peu plus de 172 000 habitants la Ville de Kingston et les environs est aux prises avec l’itinérance. La Ville située trois heures à l'est de Toronto tente de trouver des solutions depuis plusieurs années, mais la pandémie a aggravé le problème.

Nous avons une grande population de sans-abri ou sans logement en ce moment , signale l’administratrice du programme de logement de la Ville de Kingston, Joanne Borris. Je pense que cela a un peu augmenté depuis la pandémie, mais ce n’est pas quelque chose de nouveau. On tient une liste qui comprend environ 364 personnes sans logement.

L’administratrice du programme de logement de la Ville de Kingston, Joanne Borris, reconnaît que le marché immobilier n'offre pas beaucoup d'options en ville. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Jay Nowak est le directeur du refuge pour les jeunes de Kingston. Cela fait 12 ans qu’il travaille dans ce secteur.

On est comme toutes les autres villes. On a des loyers élevés avec peu de logements vacants , constate-t-il.

Si la Ville a plusieurs refuges, les places sont limitées. Au total, les sans-abri de Kingston ont accès qu'à 135 lits.

Par conséquent, les campements se sont multipliés en ville, notamment au parc Bell où près d’une centaine de personnes ont élu domicile selon la municipalité.

Jay Novak reconnaît qu’au cours de la pandémie, et en raison d’un déménagement forcé, son refuge a aussi dû réduire ses places passant de 21 lits à 16.

Jay Nowak travaille à l'acquisition d'un nouveau bâtiment pour établir un refuge. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Ouvert depuis 2020, le centre de consommation supervisée des Kingston Community Health Centres ne cesse d’être sollicité.

On a augmenté notre capacité de près de 300 %. On a répondu à plus d’une centaine de surdoses et on les a gardés en vie , explique sa coordinatrice des services de traitement de la consommation, Justine McIsaac.

Elle ajoute que des matelas à même le sol lorsque cela est nécessaire et des feux de camp sont mis à disposition pour ceux qui ont besoin d’un peu de chaleur.

Justine McIsaac estime que la ville manque de logements supervisés et qui sont adaptés pour aider des personnes qui peuvent souffrir de dépendances.

Seize lits ce n’est pas assez pour garder tous les jeunes entre 16 et 24 ans en dehors de la rue. On essaie de les convaincre de retourner vers leur famille, de se reconnecter avec eux , souligne Jay Nowak.

Les loyers ont explosé. L’une des barrières, ce sont les revenus fixes de l’aide sociale qui ne sont absolument pas compétitifs avec les prix du marché pour même louer une chambre , constate Joanne Borris. Elle souligne que la Ville travaille de concert avec des partenaires communautaires pour essayer de trouver des solutions et rencontrer les gens là où ils se trouvent .

La Ville dit travailler à créer 181 nouveaux logements abordables pour l’année prochaine.

Kingston est un peu unique démographiquement parce qu’il n’y a pas vraiment d’autre grosse ville dans les environs. Tout le monde cherche sur le même marché , conclut Joanne Borris.

Avec les informations de Anne-Marie Trickey