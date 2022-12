Plusieurs pays s’unissent pour tenir l’Iran responsable de l’écrasement du vol PS752

Le Canada, la Suède, l'Ukraine et le Royaume-Uni ont déclenché un processus officiel pour tenir l'Iran légalement responsable de l’écrasement du Boeing d’Ukraine International Airlines, près de trois ans après la catastrophe.

Ces quatre pays s'appuient sur la Convention de Montréal de 1971, qui réglemente les infractions contre l'aviation civile, pour demander que l'Iran se soumette à un arbitrage contraignant pour régler le différend relatif à la destruction du vol PS752 par deux missiles sol-air lancés illégalement et intentionnellement par des membres de l’unité de défense aérienne du Corps des Gardiens de la révolution islamique de l’Iran , mentionne l'annonce transmise par voie de communiqué.

L’Iran doit être tenu responsable de ses nombreuses violations de ses obligations juridiques internationales au titre de plusieurs traités, poursuit le groupe de coordination.

Le 8 janvier 2020, le vol PS752, qui faisait la liaison entre Téhéran et Kiev, a été abattu par un missile sol-air iranien quelques minutes après son décollage. On compte 55 citoyens et 30 résidents permanents canadiens parmi les 176 victimes.

Les proches des victimes du vol PS752 abattu par l'Iran méritent que justice soit faite , a écrit sur Twitter la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly.

Cette semaine, nous avons franchi une étape importante de cet objectif et nous continuerons à travailler ensemble pour tenir l'Iran responsable de cette tragédie , a-t-elle poursuivi.

La Convention de Montréal prévoit que, si les parties ne s'accordent pas sur l'organisation de l'arbitrage au cours des six prochains mois, le différend pourra être soumis à la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction de l'ONU, qui siège à La Haye.

Des fleurs et des chandelles ont été déposées autour des photos des victimes du vol PS752 lors d'une veillée. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Les proches des victimes du vol PS752 ont commencé leur combat pour obtenir une indemnisation en 2020. Il y a un an, un tribunal ontarien leur a accordé 107 millions de dollars, mais les avocats ont averti qu'il serait très difficile de faire payer les dommages à l'Iran.

Hamed Esmaeilion, qui a perdu sa femme et sa fille dans l'écrasement, s'est dit reconnaissant que le processus d'arbitrage exécutoire ait été lancé, même s'il doute que l'Iran coopère.

« C'est un crime horrible qu'ils ont commis. Cette [procédure judiciaire internationale] est importante [...] pour que les blessures de la communauté soient guéries. » — Une citation de Hamed Esmaeilion, porte-parole de l'Association des familles de victimes du vol

Avec les informations de CBC