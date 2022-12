Les personnalités qui ont marqué 2022 en vedette à ICI Télé

Ces personnes, sélectionnées par un comité créé spécifiquement pour l’occasion, ont confronté, bousculé, inspiré le Canada francophone cette année, assure l’équipe de production dans un communiqué.

Parmi elles, on retrouve la chanteuse Jeanick Fournier, qui a remporté l’émission Canada’s Got Talent, et le cycliste Hugo Houle, qui est le premier québécois à avoir gagné une étape du Tour de France.

Le choix des personnalités choisies sera commenté par la stratège en communication Martine St-Victor et le sociologue Jean-Philippe Pleau, à l’occasion de l’émission diffusée le 3 janvier à 19 h sur ICI Télé.

Rétrospective culturelle

Les grands moments culturels de l'année seront également à l’honneur lors de l’émission La revue culturelle 2022, animée par André Robitaille le 6 janvier à 21 h sur ICI Télé et ICI Première.

André Robitaille, animateur de «La revue culturelle 2022» sur le plateau de «Silence on joue!». Photo : Radio-Canada

Au menu : une discussion sur le risque dans la création artistique avec Rébecca Déraspe, Catherine Gaudet et François Pérusse, une célébration des 80 ans d’Édith Butler et de Michel Tremblay, et une réflexion sur l’influence des prix sur la carrière des artistes avec Angèle Dubeau, Alain Farah et Hélène Florent.

L'artiste huron-wendat Steeve Wadohandik Gros-Louis, la femme de théâtre Nathalie Doummar, et le chanteur Jay Scott seront aussi de la partie, avec plusieurs autres personnes invitées.

Les dix de 2022 sera diffusée le 3 janvier à 19 h sur ICI Télé, et La revue culturelle 2022, le 6 janvier à 21 h sur ICI Télé et ICI Première.