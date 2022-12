Une branche d’un arbre renversé par Fiona est transformée en décorations de Noël

Il avait photographié cet arbre pendant des années et il aimait le contempler durant ses déplacements entre Halifax et Truro.

M. Proctor a eu l’idée quelques semaines après la tempête d’utiliser l’une des branches de l’arbre pour fabriquer des décorations de Noël.

C’était émotionnel de les fabriquer. J’ai même conservé la sciure lorsque je maniais la scie parce j’ai senti qu’elle était sacrée en quelque sorte , explique-t-il.

Steve Proctor a fabriqué une centaine de décorations de Noël. Photo : Radio-Canada / Dave Laughlin

L’arbre âgé d’environ trois siècles se dressait seul dans un grand champ le long de l’autoroute 102. Il a attiré de nombreux photographes et des curieux au fil des ans.

Steve Proctor a fabriqué plus d’une centaine de décorations et de sous-verres. Il a scié la branche en rondelles, percé un trou dans chacune d’elle pour y enfiler un ruban et y a ajouté une de ses photographies de l’arbre.

Une cliente, Anne Boudreau, en a acheté cinq exemplaires pour elle et ses quatre enfants.

Offrir de nouvelles décorations de Noël est une tradition pour sa famille. Lorsqu’elle a entendu parler du projet de M. Proctor, elle s’est dite que ce serait un cadeau idéal.

C’est un peu aigre-doux parce que l’arbre a disparu, mais cette décoration est aussi un beau souvenir , explique Mme Boudreau.

Anne Boudreau a acheté cinq décorations fabriquées par Steve Proctor. Photo : Radio-Canada / Victoria Welland

Anne Boudreau habite à Milford, près de l’endroit où se dressait l’arbre. Elle est heureuse d’en détenir un morceau.

C’est une certaine chaleur et de la gratitude envers la nature, un souvenir de toutes les belles choses que nous apprécions autour de nous dans la nature , dit-elle.

Steve Proctor ajoute qu’il verse une partie des revenus de la vente de ses décorations aux efforts de rétablissement à la suite de la tempête Fiona. Il dit avoir eu de la chance de penser à ce moyen d’aider les sinistrés.