John Tory promet de bonifier le budget de la police de Toronto

Parmi ses promesses pour 2023, le maire de Toronto entend accroître le budget de la police. Il juge l’initiative nécessaire en raison de l’inflation et de la sécurité qui « s’effiloche » dans la métropole ontarienne.

Dans une entrevue de fin d’année accordée à CBC, John Tory n’a pas voulu donner de détails sur l’enveloppe budgétaire supplémentaire qu’il envisage de remettre à la police. Le conseil municipal se penchera sur la question le mois prochain, alors que s'intensifieront les discussions sur le budget de la Ville.

En 2022, la police torontoise avait reçu 1,1 milliard de dollars en financement, soit environ 7 % des dépenses opérationnelles de la Ville.

Je vais recommander que [la police] obtienne une augmentation de budget, une augmentation qui est tout à fait justifiable , a déclaré le maire Tory.

John Tory est le maire de Toronto depuis 2014. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Quand je vais dans les quartiers où il y a eu une fusillade, [les résidents] veulent plus d'argent pour la police; ils veulent plus de policiers , a-t-il ajouté.

Lors de son assermentation plus tôt ce mois-ci, le nouveau chef de la Police de Toronto, Myron Demkiw, a signalé son intention de demander davantage de financement à la Ville, pointant comme principal motif les délais d’intervention actuels qu’il juge trop longs.

Le maire a assuré que l’augmentation serait responsable , compte tenu des ressources limitées de la Ville qui entamera l’année 2023 avec un déficit de 1,4 milliard de dollars.

Tory ouvert à une révision future de ses pouvoirs de maires forts

Le maire de Toronto a également réagi au mécontentement qu’ont provoqué les pouvoirs accrus qu’il s’est fait offrir, à sa demande, par la province.

Une majorité de conseillers municipaux se sont opposés à ces pouvoirs de « maires forts », qui permettent à John Tory de faire adopter des règlements avec l’appui de seulement un tiers du conseil.

Selon le maire, les conseillers ont fait entendre leur point de vue et il est maintenant temps de passer à un autre dossier.

Une majorité de conseillers municipaux torontois estiment que la nouvelle loi sur les « maires forts » est antidémocratique. (Archive) Photo : CBC / Patrick Morrell

S’ils veulent poursuivre le débat et interférer avec les activités [du conseil], ils peuvent le faire, a-t-il déclaré. Mais je ne pense pas que les électeurs vont juger cette approche favorablement.

Pourtant, John Tory s’est dit ouvert à une révision des pouvoirs et de leur utilisation par la province vers la fin de son mandat.

Je pense qu'il est prudent, sensé et juste de prendre une disposition inhabituelle comme celle-ci et de la revoir avant les prochaines élections municipales et provinciales , a mentionné le maire de Toronto.

Ainsi, si elle doit être changée, et que c'est le résultat de la révision, alors elle pourra être changée , a-t-il ajouté.

Le transport, le logement et les parcs comme priorités pour un dernier mandat

Au moment de remporter un troisième mandat à la mairie de Toronto, John Tory a promis qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections.

Il mise ainsi sur les quatre prochaines années pour façonner son legs à la Ville Reine.

Je veux construire des logements, construire des infrastructures de transport, garder une saine gestion des finances publiques, construire de nouveaux parcs et soutenir les arts et la culture , a énuméré le maire Tory.

Les conseillers municipaux de Toronto ont approuvé en décembre la demande d'étude du plan pour le logement proposé par le maire John Tory. (Archive) Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Il dit aussi travailler à répondre aux problèmes d’itinérance à Toronto. Le maire soutient que la Ville s’attarde à la création de logements abordables supplémentaires en plus d’ajouter des places dans les refuges.

Pour John Tory, voilà, selon lui, les clefs pour pouvoir tirer sa révérence la tête haute.

Si je réalise tout ça, je pense que les gens vont me dire : "Bravo. Nous sommes contents que tu passes à autre chose. Il est temps de partir" , conclut-il.

Avec les informations de Shawn Jeffords de CBC.