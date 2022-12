Vols reportés et remboursement refus : un Sherbrookois menace de poursuivre Sunwing

Louis Lavoie, sa conjointe et leur couple d'amis devaient arriver au Mexique le 17 décembre. Mais du début à la fin, rien ne se déroule comme prévu.

« On ne se souvient pas de nos bons moments là-bas, on se souvient de nos bad lucks avec Sunwing. » — Une citation de Louis Lavoie

Le jour du départ, l'un des quatre voyageurs reçoit une alerte par texto, lui apprenant que leur vol sera reporté au lendemain matin, 8 h. Toutefois, les trois autres reçoivent une alerte leur demandant plutôt de se rendre à une autre porte d'embarquement.

Ils décident de se rendre à l'Aéroport international Montréal-Trudeau. On va prendre une chance. Pas question qu'on manque notre vol , pense alors Louis.

Météo ou manque de pilote?

Une fois sur place, le groupe dit avoir de la difficulté à se renseigner auprès de Sunwing. Une employée de l'aéroport parvient à les mettre en communication avec une superviseure de la compagnie. C'est là qu'elle nous a dit que le vol était reporté au lendemain à 8 h et qu'on avait droit au remboursement de 500 $ chaque, explique le Sherbrookois. Et il fallait prendre une chambre d'hôtel et qu'il rembourserait la chambre et les repas.

À leur retour de voyage, Sunwing aurait toutefois refusé leur demande de remboursement. Ils disent que c'est à cause de la météo, mais la fille nous a carrément dit que le vol c'était pas à cause de la météo, c'était dû à un manque de pilote , affirme Louis Lavoie, catégorique.

Un retour aussi compliqué

Le jour de leur retour au Québec, les Québécois se disent que le pire est derrière eux, mais les mésaventures se poursuivent. Leur vol est encore reporté, à maintes reprises, alors que ceux-ci passent la journée à attendre la navette de transport devant les amener à l'aéroport. Sans communications de la compagnie Sunwing, le groupe se sent laissé à lui-même.

Un employé de l'hôtel leur annonce finalement que la navette Sunwing est annulée. Ils prennent donc un taxi vers l'aéroport. On a vu l'autobus Sunwing parker sur le bord de la rue, il n'est jamais venu nous chercher, jamais , reproche Louis Lavoie.

Et le périple ne s'arrête pas là pour les quatre voyageurs. On est finalement atterri à 3 h 20 le matin, on a récupéré nos bagages à 6 h le matin. Il y avait deux avions. C'était pas normal, déclare Louis Lavoie. La superviseure de YUL m'a dit : on cherche les employés de Sunwing pour vos bagages.

Règlement sur la protection des passagers aériens

En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens, l'Office des transports du Canada (OTC) oblige les transporteurs à rembourser leurs clients dans le cas où leur vol serait annulé ou considérablement retardé.

Lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur , l'OTC stipule que les petites compagnies aériennes doivent verser 500 $ si le passager arrive avec un retard de neuf heures ou plus.

On devait partir à 11 h 05 le 17, finalement c'était à 8 h le 18 , déplore Louis Lavoie, dont le vol avait 21 heures de retard. Au total, chaque couple réclame la somme de 1400 $ à Sunwing, pour la journée de voyage manquée ainsi que les dépenses pour l'hôtel et les repas.

Recours collectif

Louis Lavoie compte maintenant faire des démarches auprès de l'Office des transports du Canada pour réclamer son dû. Il ne ferme pas la porte à entamer des démarches judiciaires contre la compagnie.

« C'est vraiment plate, ça a gâché nos vacances, puis là c'est le fait qu'ils ne veulent pas nous rembourser. » — Une citation de Louis Lavoie

À l'aéroport, j'ai parlé avec tout le monde de notre vol et on a convenu que c'était un recours collectif pour se faire rembourser avec Sunwing, déclare le Sherbrookois. On veut l'argent qu'ils nous ont dit qu'ils nous redonneraient.

Mercredi, Sunwing n'a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada Estrie.