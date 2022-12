Retour sur l’actualité de la région en 2022

On a beaucoup parlé de politique, d'économie, de mesures sanitaires et d'environnement entre autres, en 2022. Certains faits divers ont aussi défrayé la manchette. Mais ce qui a le plus captivé les lecteurs qui fréquentent la page web de Radio-Canada Gaspésie-Les Îles, et de loin, c'est l'histoire de l'ours polaire qui s'est aventuré jusqu'en Gaspésie en avril.

Janvier 2022

C’est par un tragique accident que s’est ouvert le mois de janvier 2022. Un travailleur de la CTMA de 34 ans, Jean-Nicolas Poirier, a perdu la vie le dimanche 9 janvier lors d’une manœuvre d’accostage du navire Madeleine II. Une borne d’amarrage, mal fixée, se serait détachée du vieux quai de Cap-aux-Meules, ce qui aurait causé l'accident mortel.

C’est aussi une autre histoire tragique qui s’est conclue au début janvier 2022 avec la fin des poursuites contre Johanne Johnson qui avait été condamnée à perpétuité en 2016 pour le meurtre prémédité de son mari, James Dubé. La Cour d’appel du Québec avait ordonné en 2020 la tenue d’un nouveau procès. Dans le cadre de ce second procès, la Cour supérieure a décidé de ne pas retenir la preuve recueillie lors d’une opération policière de type Mr Big , ce qui a mené à son acquittement, prononcé quelques jours avant les Fêtes. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a décidé de ne pas porter la décision en appel.

Enfin, sur un ton plus léger, janvier a aussi été le mois de la déception pour les amateurs de glisse de Carleton-sur-Mer. Pour des raisons d’assurance responsabilité, la Municipalité interdisait la glissade sur la route qui mène au mont Saint-Joseph. Une décision qui a finalement été revue en fin d’année.

La glissade a été interrompue un temps sur le mont Saint-Joseph, mais la pratique de la raquette demeurait permise (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le texte le plus lu du mois de janvier sera toutefois une nouvelle scientifique : Des tests PCR pour contrer les espèces envahissantes

Février 2022

Les groupes environnementaux de la région accueillent favorablement la décision de Québec de déposer un projet de loi pour mettre fin à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures. Dans la région, l’opposition des citoyens et la volonté des municipalités d’encadrer les projets d’exploration, à Gaspé et notamment à Ristigouche Sud-Est, ont fait la manchette au cours des dernières années.

Pendant que les klaxons des camions résonnaient à Ottawa, des manifestants se dirigeaient vers Québec pour réclamer à leur tour la fin des mesures sanitaires. Parmi ces camionneurs de partout dans la province, un groupe de l’Est-du-Québec a aussi fait la route avec ce qu’ils ont baptisé le Convoi de l’Est 2.0.

En appui aux camionneurs qui manifestaient à Ottawa contre les mesures sanitaires, un convoi s'est organisé dans l'Est-du-Québec (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Alexandre Courtemanche

Juste avant le printemps avait lieu à Rivière-du-Loup, le premier salon Fourchette bleue. Cette rencontre se voulait un premier pas pour aider à la commercialisation sur le marché domestique des produits marins pêchés au Québec. Peu de transformateurs ont participé à la rencontre qui a par contre suscité l’intérêt des acheteurs et des restaurateurs.

Le texte le plus lu en février nous ramène au moment où nous étions encore en état d’urgence sanitaire: « Ça ne sert à rien » : les prochains allègements déjà attendus dans les restaurants

Mars 2022

C’est un coup de canon qui a sonné dans le ciel de la pointe gaspésienne avec l’annonce de l’intérêt d’Osisko à relancer l’exploitation de la mine de cuivre de Murdochville. Les activités minières de la ville ont cessé en 2002 et depuis, la municipalité s’est tournée avec succès vers les sports de glisse et le plein air. Néanmoins, Osisko explore toujours la possibilité de relancer la mine et se dit prête à investir jusqu’à 1 milliard de dollars.

Mars aura été aussi le mois du passage dans la région de la commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard. Bien malgré lui, le caribou de la Gaspésie a souvent fait la une des nouvelles au cours de la dernière année, notamment en raison des projets de mise en enclos et du contentieux entre Ottawa et Québec sur les mesures de protection.

Menacé d'extinction, le caribou de la Gaspésie a beaucoup fait parler de lui cette année (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Les derniers jours de mars ont été plus que difficiles pour les pêcheurs pélagiques avec l’imposition par Ottawa d’un moratoire sur la pêche au hareng et au maquereau. La nouvelle est tombée à quelques jours de la reprise de la pêche, au grand désarroi des pêcheurs prêts à redémarrer la saison. Neuf mois plus tard, Ottawa ne leur a offert aucune compensation.

Et oh! Surprise, c’est l’anti-gaspillage et la sobriété vestimentaire que les internautes ont privilégiés avec le texte le plus lu de mars : Une seule robe pendant 100 jours pour deux Gaspésiennes

Avril 2022

Les crabiers du Québec sont montés au front, en colère contre Pêches et Océans. Ils étaient prêts dès le début du mois à démarrer leur saison afin d’être sur l’eau avant l’arrivée de la baleine noire dans le golfe, mais le ministère tardait à autoriser le départ. Pêches et Océans le fera un peu plus tard. La colère passée, les crabiers estiment encore que la meilleure solution pour protéger la baleine et la pêche reste un début de saison hâtif.

Les pêcheurs de crabe se préparaient à entreprendre leur saison (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Il était très attendu, le plan du ministre des Transports pour soutenir le transport aérien régional. Ce sera le plan d’une seule mesure. Québec offrira des vols à 500 $ pour les destinations régionales. C’est un peu tôt pour faire le bilan de la mesure, mais déjà certains usagers témoignent de problèmes persistants dans les aéroports régionaux, comme le manque de fluidité entre les liaisons interrégionales et les retards.

On ne l’a jamais vu venir, mais il était bel et bien là. Un jeune ours polaire a réussi à gagner les côtes gaspésiennes. Pendant tout un week-end, ce sera un peu la panique dans le petit village de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine en Haute-Gaspésie. L’ours sera finalement abattu au grand dam de bien des amis des animaux qui auraient préféré que l’animal soit capturé et transporté dans un lieu plus adapté à sa survie.

La population a été touchée par l'aventure de l'ours polaire en Gaspésie (photo d'archives). Photo : Avec l'autorisation de Jean Bergeron et de Sophie Bonneville

Cette visite poilue et impromptue sur les côtes gaspésiennes sera sans contredit la nouvelle la plus lue d’avril et même de l’année 2022 : Un ours polaire aperçu en Haute-Gaspésie

Mai 2022

Le procès de Steve Lévesque s’est tenu à Rimouski. Cette histoire sordide s’est toutefois déroulée à Sainte-Anne-des-Monts. L’homme a été accusé et reconnu coupable du meurtre au deuxième degré de Maxime Dugas-Lepage. Durant son témoignage, il a avoué s’être débarrassé du corps dans la rivière des Mille-Îles. Son procès s'est étiré sur près de cinq semaines.

On l’attendait depuis quelques mois. Le rapport de la vérificatrice générale sur la gestion du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie est finalement tombé en mai. Le rapport a soulevé des lacunes importantes dans l’administration des contrats et l’embauche des cadres. Le dépôt de ce rapport a presque coïncidé avec la nomination du nouveau président-directeur général du CISSS, Martin Pelletier en remplacement de la PDG sortante, Chantal Duguay.

Encore une fois, c’est le monde animal qui a volé la vedette en mai. C’est d’une bien triste manière que les Gaspésiens et Madelinots ont appris que le virus de la grippe aviaire pouvait aussi frapper les oiseaux marins. Cette grippe qui fait des ravages dans les élevages de volaille s’est manifestée de façon brutale au printemps, en frappant particulièrement la colonie de fous de Bassan du rocher aux Oiseaux, dans l’archipel madelinot.

Plusieurs centaines de fous de Bassan ont été retrouvés morts sur les plages des îles de la Madeleine (photo d'archives). Photo : Véronique St-Onge

Ils étaient partis pour une saison de rêve. Elle n’est même pas terminée que déjà, il y a du sable dans l’engrenage. Le texte le plus lu du mois de mai rapporte la déconfiture des crabiers qui entrevoyaient une saison plus difficile que prévu : La saison de rêve des crabiers s’est volatilisée.

Juin 2022

Après bien des ajustements et une modification de sa réglementation, la Ville de Percé est prête à imposer sa redevance touristique. La mesure est loin d’obtenir l'assentiment des commerçants qui vont entamer des procédures judiciaires pour faire annuler la réglementation. Cette saga aura donc des suites en 2023.

Le gouvernement espérait sans doute en février tourner la page sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures au Québec, mais la page ne semble pas vouloir tourner facilement. Les compensations de 100 millions offertes par Québec aux compagnies pétrolières ne semblent pas combler les attentes. Ressources Utica, qui détient Gaspé Énergies, a déposé en juin une poursuite de 18 milliards de dollars. Ce sera donc un autre rendez-vous devant les tribunaux.

La  (Nouvelle fenêtre) Seigneurie de la Rivière-de-la-Madeleine est désormais ouverte au public. Ce sera la bonne nouvelle de juin. L’immense seigneurie, autrefois le parterre de coupe de la Domtar, sera désormais gérée par la SÉPAQ.

La nouvelle la plus lue du mois de juin relate un événement survenu en mai, mais qui nous rappelle que la solidarité et le courage en mer sont essentiels à la survie : Des pêcheurs de Gaspé sauvent la vie d’un équipage de Miscou

De gauche à droite : deux pêcheurs de Miscou et les trois membres d'équipage du Pointe de l'Est, tous sains et saufs au port de Grande-Rivière (photo d'archives). Photo : Gracieuseté : Isabelle Turbide/Stéphane Dunn

Juillet 2022

Il était une voix et un visage familier de l’actualité politique gaspésienne. C’était par contre un secret de polichinelle, le député de Bonaventure Sylvain Roy avait décidé de quitter la vie politique  (Nouvelle fenêtre) . Il en a fait l’annonce en juillet après 10 ans à l’Assemblée nationale.

Au 31 mai 2022, Urgence-Environnement avait reçu 80 signalements et 11 plaintes relatives à des poussières ou à la qualité de l'air liées aux activités de la cimenterie de Port-Daniel-Gascons. Québec avait également comptabilisé au moins 10 cas de bris d'équipement causés par la poussière entre le 13 août 2020 et le 8 septembre 2021. En juillet, le ministère de l’Environnement a délivré un avis préalable à une ordonnance afin de contraindre l’entreprise St. Mary’s Cement, propriétaire de l’usine, à agir pour arrêter les émissions de poussières  (Nouvelle fenêtre)

La cimenterie de Port-Daniel a été pointée du doigt en raison des émissions de poussières qu'elle a dégagées (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

En décembre 2021, Hydro-Québec lançait deux appels d’offres totalisant 780 mégawatts (MW) pour satisfaire les besoins en électricité à long terme de sa clientèle québécoise. Les soumissionnaires avaient jusqu’au 21 juillet pour manifester leur intérêt. L’Alliance de l’Est, qui regroupe des instances du milieu municipal et autochtone de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-du-Sud a déposé sept projets. Les résultats devaient être connus en décembre, mais ils le seront dans les premiers mois de 2023.

C’est une histoire de batailles entre chiens qui a par contre retenu l’attention des internautes en août. Le texte le plus lu : Chiens attaqués par d’autres chiens : la responsabilité revient aux propriétaires

Août 2022

David Guy de Maria écope de quatre ans de prison pour violence conjugale. L’homme a plaidé coupable. Sa victime a témoigné au procès de la souffrance, la torture et les mutilations qu'elle a subies durant près de deux décennies. Cette dernière, que les événements ont rendue physiquement diminuée et psychologiquement fragile, a été retrouvée sans vie dans sa résidence moins de deux semaines après le verdict.

Ottawa investit 40 M$ pour la reconstruction du quai de Cap-aux-Meules. La construction du nouveau quai sera lancée en 2023 et s’étalera sur quatre ans. Selon une étude de Transports Canada, le quai était jugé dangereux et une partie a été fermée à la pêche commerciale. Un quai temporaire a été aménagé en 2021.

La construction du nouveau quai de Cap-aux-Meules sera lancée en 2023 et s’étalera sur quatre ans. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Bien que la nouvelle n’en soit pas vraiment une… elle mérite d’être soulignée. L’ex-premier ministre René Lévesque aurait eu 100 ans le 24 août dernier. Sans doute le Gaspésien le plus connu hors de la région, René Lévesque est né à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, et a grandi à New Carlisle. Plusieurs activités, en Gaspésie comme ailleurs au Québec, ont souligné cet anniversaire au cours de l’année.

René Lévesque aurait eu 100 ans cette année (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

C’est tristement la nouvelle sur la condamnation de David Guy qui a été la plus lue du mois d’août : Violence conjugale : David Guy plaide coupable, sa victime témoigne de l’« horreur »

Septembre 2022

C’était une année électorale. François Legault a lancé la campagne aux derniers jours du mois d’août. En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, la Coalition Avenir Québec (CAQ), qui n’avait fait aucun gain dans la région lors des dernières élections, tentera de déloger les députés sortants. C’est le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, qui porte les couleurs de François Legault. La surprise viendra durant la campagne lorsqu’il annonce son départ de la mairie, élu ou pas. M. Lapierre est devenu chef de cabinet de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Au Québec, c’est aux Îles-de-la-Madeleine que Fiona fera le plus de dégâts. Les Madelinots, qui avaient été marqués par le passage de Dorian en 2019, attendaient la tempête tropicale avec inquiétude. L’amplitude de la tempête leur donnera raison. Plusieurs Madelinots ont tout perdu en quelques heures. Les plus chanceux ont été quittes pour une bonne frousse.

La tempête Fiona a frappé dur aux îles de la Madeleine (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On la croyait immortelle. Elizabeth II est morte le 8 septembre à 96 ans après 70 ans de règne. Nous avons sorti nos photos de famille et découvert qu’elle était venue à Gaspé en 1959, à l’occasion de l’inauguration de la Voie maritime du Saint-Laurent.

La nouvelle la plus lue du mois de septembre a fait l’objet, par erreur, d’une alerte nationale lancée par les autorités policières. Le suspect a été rapidement appréhendé : Le suspect armé a été arrêté par la police à Saint-Elzéar-de-Bonaventure.

Octobre 2022

Jour d’élection le 3 octobre. La Coalition avenir Québec fait une percée  (Nouvelle fenêtre) dans Gaspé avec Stéphane Sainte-Croix et dans Bonaventure avec l’élection de Catherine Blouin. Seul le député du Parti québécois (PQ) aux Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a résisté à la vague caquiste.

La rumeur circulait depuis déjà quelques jours. La nouvelle a finalement été annoncée en grande pompe aux Méchins. Le chantier maritime Verreault Navigation, fondé en 1956 par Borromée Verreault puis géré par sa fille, Denise Verreault, pendant une trentaine d’années, appartient désormais au Groupe Océan.

Le chantier maritime du Groupe Verreault des Méchins est passé dans d'autres mains. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le CISSS de la Gaspésie annonçait en octobre la suspension des services d’obstétrique à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Cette suspension devait s’étendre sur quelques jours. Les services n’ont repris que brièvement en décembre.

Matane, Amqui, Sainte-Anne-des-Monts, plusieurs hôpitaux de la région peinent à maintenir les services hospitaliers de base. Durement éprouvée par la pandémie, la main-d'œuvre du réseau de la santé est à bout de souffle, notamment le personnel infirmier. La relève manque et les services aussi.

La nouvelle la plus lue du mois d’octobre nous plonge au large de l’île Brion, dans l’archipel madelinot, où nagent les requins blancs du golfe : Le golfe du Saint-Laurent, terrain de chasse potentiel du requin blanc

Novembre 2022

La vedette du mois fut sans contredit la météo. Les premiers jours de novembre ont rarement été aussi chauds. Une semaine et trois tempêtes plus tard, la pelle était de mise. Les skis aussi, au grand bonheur des amateurs de glisse. À Murdochville, le mont Miller n’avait jamais ouvert ses pistes aussi tôt.

Ce sont les conditions météorologiques inhabituelles qui sont sans doute à l’origine du feu de forêt qui a tenu en haleine la population de Mont-Saint-Pierre au début du mois de novembre. La foudre aurait allumé cet incendie qui a brûlé une partie de la montagne et occupé les pompiers de la SOPFEU et de la Haute-Gaspésie pendant plusieurs jours.

Le feu qui a pris naissance dans la forêt près de Mont-Saint-Pierre a tenu la ,population sur le qui-vive pendant quelques jours (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Grasieuseté : Guy Bernatchez

Entreront-ils, n'entreront-ils pas? Le refus de prêter le serment d’allégeance au roi a fait les manchettes nationales et régionales puisque deux des trois députés péquistes représentent des circonscriptions de notre territoire. La question sera résolue en décembre. L’entrée des élus péquistes au salon bleu sera finalement reportée au 31 janvier.

La nouvelle la plus lue aurait pu être celle du maire de Gaspé, qui est intervenu pour maîtriser un homme agressif et violent dans le TGV Paris–Saint-Malo. C’est la deuxième du palmarès. C’est plutôt la mort d’un travailleur à l’usine de Cédrico de Causapscal qui a retenu l’attention des internautes : Accident de travail mortel à Causapscal

Décembre 2022

On dit souvent qu’une image vaut mille mots. C’est tout à fait le cas de l’image qui encadre la mise en production des pales d’éoliennes géantes à l’usine LM Wind Power de Gaspé. L’usine, qui détient d’importants contrats avec General Electric, compte 500 travailleurs et continue d’embaucher.

La photo de la première pale d'éolienne géante de 107 mètres produite à Gaspé en a étonné plus d'un (photo d'archives). Photo : page LinkedIn Alexandre Boulay

Le château Dubuc vendu! La saga de cet immeuble patrimonial de Chandler, finalement détruit par la tempête Fiona, s'est terminée en décembre. Une famille récupérera le terrain et les bâtiments toujours debout, dont le garage et la chapelle.

Québec a refusé d’investir pour déplacer le château Dubuc afin de le protéger des vagues. Le gouvernement a plutôt choisi de protéger la villa Frédérick-James à Percé qu’il entend intégrer au réseau muséal Espace bleu. Le chantier de réhabilitation a finalement été lancé en décembre. Située en haut d’une falaise menacée par l’érosion, la maison patrimoniale avait été déplacée au printemps.

La nouvelle la plus lue de décembre n’a peut-être pas encore été écrite. Au plaisir de vous savoir encore à l’affût de l’information sur nos pages régionales en 2023.