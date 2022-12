Quand l’humour devient un moyen de mieux communiquer en français

Hughie Batherson, humoriste, a appris le français à l'âge de 19 ans. Il a ensuite poursuivi des études universitaires en français, tout en participant aux activités de plusieurs organismes francophones.

En juillet 2022, il a reçu le Prix du lieutenant-gouverneur pour la francophonie de la Nouvelle-Écosse dans la catégorie francophile. Ce prix, décerné en collaboration avec le bureau des Affaires acadiennes et Francophonie du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, souligne la contribution de personnalités au développement des communautés francophones de la province.

NDLR : Nos équipes sont parties à la rencontre de huit personnes en Atlantique qui se sont démarquées cette année dans leur domaine respectif. Sport, culture, diversité, entrepreneuriat, francophonie, humour; chacun contribue à sa façon à sa communauté.

C’était une surprise. Ça m’a touché. J’étais ému de recevoir ça. C’est le fun d’être reconnu comme quelqu’un qui ajoute au menu acadien et francophone de la Nouvelle-Écosse sur le plan culturel et social.

L’humour pour apprendre

Hughie Batherson présente des spectacles d’humour depuis plusieurs années. Cela lui a donné l’occasion de travailler un peu partout.

Je suis connu comme un humoriste plutôt clean, c’est adulte, mais c’est pas trop choquant [...] J’ai choisi de faire le stand up en français.

Mais pour lui, l’humour, c’est plus que faire rire son public. L'humour peut aussi servir à l’apprentissage. Sa thèse de maîtrise portait justement sur l’utilisation de l’humour pour renforcer l’apprentissage d’une langue seconde.

Hughie Batherson estime que l'humour peut aider l'apprentissage en salle de classe. Photo : Radio-Canada

Il importe, selon lui, d’intégrer l’humour à l'enseignement afin de favoriser la communication avec les élèves.

J’ai tout le temps ajouté ça, les éléments humoristiques, dans mon enseignement. C’est une bonne façon d’aller chercher l’attention. C’est une bonne façon de créer une belle ambiance de salle de classe ou de vie.

Un francophile engagé

Hughie Batherson travaille à l’Université Sainte-Anne où il est le directeur de l'association des anciens étudiants. Il est aussi coordonnateur du Consortium national de formation en santé. Il s’agit d’un regroupement d’établissements postsecondaires qui offrent divers programmes en français dans différentes disciplines liées à la santé.

Hughie Batherson a reçu le Prix du lieutenant-gouverneur pour la francophonie de la Nouvelle-Écosse, dans la catégorie Francophile. Photo : Radio-Canada

Au-delà de son travail, l’humoriste est associé à l'organisme Canadian Parents for French depuis plus de 30 ans, et il a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes, dont Le français pour l’avenir, l’Association des services aux étudiants des collèges et universités de l’Atlantique et la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse.