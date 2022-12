La bibliothèque Louis-Ange-Santerre fermée pour le prochain mois

Un changement abrupt de la température de la plomberie serait à l'origine d'un bris sur la tuyauterie de la bibliothèque, mercredi matin.

Le directeur général de la Ville, Patrick Gwilliam, indique être allé constater les dégâts après avoir reçu un appel vers 7 h, mercredi matin.

Un système d'alarme était en fonction, on est allé voir et il y avait effectivement un tuyau de chauffage qui avait lâché , explique-t-il. Il y avait un tuyau qui s'était brisé et qui, malheureusement, était situé dans le plafond.

« Ça a fait un dégât majeur à la bibliothèque, autant sur la centrale à l'entrée que sur les livres autour. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

La fermeture de la bibliothèque ne devrait toutefois pas avoir d'impact sur les activités des autres secteurs du centre socio-culturel.

La réouverture du secteur aquatique et de la salle d'entraînement du centre communautaire a bel et bien eu lieu mercredi.

Le gymnase demeure toutefois réservé à l'accueil des sinistrés et des résidents de Sept-Îles chez qui le courant n'est toujours pas revenu.