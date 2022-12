Les retards et les annulations de vols perturbent toujours les projets de plusieurs voyageurs saskatchewanais. Cependant, les aéroports de Regina et de Saskatoon annoncent un retour à la normale des vols après une période des fêtes difficiles.

Howard et Karen Chambers, originaires de Moose Jaw, font partie des milliers de voyageurs qui ont dû attendre pour voir les membres de leur famille pendant les fêtes. Le couple vit à Taïwan depuis 15 ans et leur retour dans les Prairies, prévu le 20 décembre, devait être leur première réunion familiale au Canada depuis 2019.

Cela allait être notre meilleur Noël depuis plusieurs années. Nous ne pouvions plus attendre , affirme M. Chambers. Il affirme que son épouse et lui ont dû passer six jours à Vancouver, dont plusieurs nuits à l'aéroport.

Ma femme a pu dormir un peu, mais moi, je n’arrivais à fermer les yeux qu'une demi-heure. Je n'ai pas dormi pendant trois jours , indique le Saskatchewanais. Il ajoute que sa femme et lui ont plaidé, les larmes aux yeux, auprès du PDG de l'aéroport pour trouver une solution.

Howard et Karen Chambers ont eu du mal à se rendre à Moose Jaw depuis leur domicile à Taiwan. Photo : Fournie par Howard Chambers

« Je ne pouvais pas arrêter de pleurer à cause de la situation et de la fatigue. » — Une citation de Howard Chambers, voyageur

Selon Howard Chambers, la douleur, l'épuisement et la fatigue se sont aggravés le 24 décembre, lorsqu'ils devaient trouver un hôtel. Il a dû être poussé en fauteuil roulant jusqu'à la réception, car il ne pouvait pas se lever.

Après tous ces retards, le couple saskatchewanais est finalement parvenu à arriver à Regina mardi, soit près d'une semaine plus tard que leur date d'arrivée prévue. M. Chambers espère que l'industrie aérienne apportera des changements pour éviter que de tels problèmes ne se reproduisent.

Retour à la normale

Le PDG de l'aéroport international de Regina, James Bogusz, qualifie cette période des fêtes comme l'une des plus difficiles des deux décennies qu'il a passé à l'aéroport de Regina.

Il note cependant que la situation s'est améliorée et que, mardi, seul un vol a été annulé, même si certains retards persistent.

De son côté, un porte-parole de l'aéroport de Saskatoon déclare que l'aéroport est pleinement opérationnel.

Les conditions météorologiques, qui ont eu un impact sur les vols à travers le pays entraînant des annulations et des retards dans l'ensemble du réseau, reviennent à la normale à l'exception de Sunwing, qui continue de faire face à d'importants problèmes liés à l'équipage et aux avions , indique-t-il dans un courriel.

Les représentants des deux principaux aéroports de la Saskatchewan conseillent aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre sur place.

À l'aéroport de Regina, 30 % des vols ont été annulés et 60 % ont été retardés en raison de l’intempérie. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Dans un communiqué, le cabinet du ministre des Transports indique qu'il surveille la situation et qu'il est en contact régulier avec les compagnies aériennes et les aéroports pour assurer la sécurité des passagers.

Nous comprenons combien ces retards et annulations ont été frustrants pour les voyageurs en cette période de vacances. Il s'agissait d'une situation météorologique sans précédent, et les aéroports et les compagnies aériennes ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que les passagers soient accommodés.

Avec les informations de Dayne Patterson