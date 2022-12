Quels effets aurait un astéroïde s’il s’écrasait dans votre cour?

L’outil, du nom de Asteroid Launcher, permet de choisir d’abord la matière ou le type de l’astre fictif (fer, carbone, or, pierre, etc.), puis son diamètre, sa vitesse et son angle.

L’internaute peut ensuite sélectionner sur une carte Plans d’Apple le lieu d’écrasement souhaité.

Une fois l'astéroïde lancé, on obtient l’estimation du nombre de morts, la profondeur du cratère qu’il a causé, la vitesse qu’il avait lors de l’impact avec le sol, et de nombreuses autres données.

L’application web permet aussi de simuler d’autres effets que pourrait avoir un tel événement sur le lieu choisi, notamment sur l’environnement. Par exemple, l’impact pourrait provoquer un tremblement de terre mortel, atteindre un nombre de décibels fatal, créer des bourrasques ou encore brûler des arbres sur des centaines de kilomètres.

L’outil a été imaginé par le développeur indépendant Neal Agrawal, qui offre sur son site une foule d’outils et de jeux amusants  (Nouvelle fenêtre) , dont un logiciel qui permet de créer le prochain modèle d’iPhone.