Un chimiste nuance les inquiétudes autour du redémarrage de l’incinérateur

Des inquiétudes avaient été soulevées dans les derniers jours à ce sujet. Mais le chimiste et voisin de l’incinérateur, Yvan Ouellet, a confiance. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas une certaine période au début avec plus d’émission de pollution, mais si on compare la situation à celle d’il y a cinq ans, là ça aurait été vraiment plus dommageable , explique-t-il en entrevue à l’émission Première heure.

Depuis 2017, la Ville a installé plus de brûleurs au gaz dans ses quatre fours. Depuis que les brûleurs sont séparés, le démarrage se fait beaucoup plus rapidement, donc il y a vraisemblablement moins de pollution qui va être produite, parce que les brûleurs vont amener la combustion à une température optimale rapidement , poursuit le chimiste.

Les risques de pollution sont amplifiés lorsque la combustion se fait plus lentement. Si la combustion est lente, les substances sont moins brûlées et ça fait de plus grosses molécules toxiques comme les dioxines et les furanes. Plus on a une température élevée, plus ça fait des petites molécules , affirme Yvan Ouellet.

Avec une combustion complète, les émanations sont surtout composées de dioxyde de carbone, d’eau et d’acide chlorhydrique, des molécules beaucoup moins problématiques.

Plaider pour plus d'échantillonnages

Mardi, Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, a exprimé son souhait à ce que des échantillonnages soient faits pendant que la Ville repart les machines.

C’est une très bonne idée de faire de l'échantillonnage au redémarrage, on pourrait comparer avec les données des démarrages sans brûleur au gaz d’il y a quelques années , ajoute sans hésiter Yvan Ouellet.

Il plaide d'ailleurs pour que Québec fasse plus souvent des échantillonnages pour avoir plus de données sur la qualité de l’air autour de l'incinérateur. Pour lui, deux campagnes d’échantillonnages, ce n’est pas suffisant.

Excès d’arsenic et de chlorobenzène

Le 23 décembre, la Ville de Québec a publié des données d'échantillonnage effectué aux cheminées de l’incinérateur entre le 8 et le 16 septembre. Deux polluants dépassaient les normes du Conseil canadien des ministres sur l’environnement, l’arsenic et le chlorobenzène.

Dans un four, la moyenne d’arsenic était de 2,2 fois supérieures à la norme et celle de chlorobenzène était de 1,59 fois supérieure.

C’est une moyenne pour trois tests. Je n’ai pas les données pour tous les tests, mais il pourrait arriver que ce ne soit qu’un test qui soit élevé , nuance le chimiste. Il rappelle aussi qu’en 2017, il y avait eu un excès d’émission d’arsenic 176 fois supérieur à la norme.

La Ville explique que le dépassement a été causé par une fuite au niveau d’un filtre. Ça arrive que les filtres soient défectueux. C’est normal qu’une partie du filtre puisse éclater et laisse passer la fumée sans la filtrer , admet-il.

L’incinérateur devrait revenir en fonction jeudi et la collecte des ordures reprendra alors sur les territoires de la Ville de Québec, de L’Ancienne-Lorette, de Saint-Augustin-de-Desmaures, de la MRC de l’Île-d’Orléans et du secteur est de la Jacques-Cartier.

Avec les informations de Louise Boisvert, Julien Fontaine-Doray et Flavie Sauvageau