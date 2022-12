Tempête hivernale : le parc de la Gatineau panse ses plaies et ouvre ses sentiers

L'impact a surtout été des arbres tombés qui bloquaient les sentiers. Puis, après une tempête, il y a toujours un 48 h au moins où les arbres continuent de tomber même s'il n’y a plus de vent , explique Pierre-Olivier Dorego, gestionnaire des activités de plein air au parc de la Gatineau pour la Commission de la capitale nationale (CCN). Les chutes d'arbres ont bloqué à la fois le passage aux utilisateurs, mais aussi à la machinerie, aux opérateurs et à l'entretien. En ce moment, on a déjà dégagé une centaine d'arbres. C'est inhabituel pour le temps de l'année.

Mais depuis, les équipes de la CCN ont repris en main la situation, poursuit-il.

Pour le ski de fond, on a déjà presque la majorité des sentiers ouverts. [Mercredi] matin, on a 86 % des sentiers de damnés et de recommandés. Pour les sentiers de raquette, on en a qui sont un peu plus à l'écart, loin, éloignés… On est encore en train de finaliser la coupe d'arbres.

« On priorise selon ce qu'on peut entretenir, ce qu'on peut ouvrir. [...] On essaie d'offrir le plus grand réseau possible pour les gens. Il y a des centaines de kilomètres de disponibles en ce moment. » — Une citation de Pierre-Olivier Dorego, gestionnaire des activités de plein air au parc de la Gatineau pour la Commission de la capitale nationale

Seuls 40 % des sentiers de raquettes sont donc actuellement ouverts, estime M. Dorego. Le nettoyage devrait être terminé d'ici la fin de semaine.

La pluie annoncée dans les prochains jours ne devrait pas avoir d’impact à long terme, précise-t-il.

La pluie nuira au réseau de sentiers pour une période de 24 à 48 h, selon le type et la quantité de précipitations. Ceci dit, nous ne croyons pas qu’il y aura d’impact à long terme.

Respecter les règles

La tempête hivernale a quand même eu du bon, puisqu’elle a permis d’apporter la neige nécessaire à l’ouverture des sentiers.

Les sentiers encore fermés sont situés près du stationnement P 16 et P 17, dans la vallée du ruisseau Meech et dans le secteur de Wakefield. Ceux ouverts sont situés à Chelsea, dans le centre du village ou dans le secteur de Hull, ajoute M. Dorego.

Pierre-Olivier Dorego est gestionnaire des activités de plein air pour la Commission de la capitale nationale (archives). Photo : Radio-Canada

Il invite les visiteurs à consulter le site internet de la CCN où se trouve le détail de l’état des sentiers.

C'est important de s'en tenir aux sentiers qui sont ouverts et de respecter la désignation des sentiers : un sentier de marche pour les marcheurs, un sentier de raquettes pour les raquetteurs, etc. Et puis, il faut respecter la réglementation en général. C'est très important pour le bien-être de tout le monde, pour que tout le monde puisse apprécier le parc de la Gatineau pendant cette période qui est très occupée.

Les équipes de conservation et la patrouille des sentiers d’hiver arpenteront le parc de la Gatineau pour s’assurer du respect des consignes, ajoute-t-il.