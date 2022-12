Les clubs de motoneige préparent les sentiers en Abitibi-Témiscamingue

Les clubs de motoneigistes de la région ont commencé à casser les sentiers, soit à passer une première fois pour remplir les trous, notamment.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Rouyn-Noranda, les quelque 300 kilomètres de sentiers devraient être prêts la semaine prochaine, malgré le redoux attendu vendredi.

Ça ne nous tente pas trop [le redoux], ça peut être un peu critique parce que la neige n'a pas eu le temps de geler complètement dans le fond et ça peut possiblement faire mal à des endroits où on a enterré des ruisseaux. Ça peut revenir à l'eau , indique le président du Club de motoneigistes Rouyn-Noranda, Daniel Audy.

« Cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu beaucoup de ''dams'' de castors et ça amène beaucoup de glace et de ruisseaux qui sont parfois à l'eau claire. » — Une citation de Daniel Audy, président du Club de motoneigistes Rouyn-Noranda

Ventes d'abonnements

Les ventes d'abonnements vont bon train pour le club, qui a déjà vendu environ 1400 cartes de membre, un résultat semblable aux inscriptions à pareille date l'an dernier.

On pensait, avec les augmentations du prix du pétrole, qu'il y aurait une baisse assez marquée, mais finalement, non, ce n'est pas si mal. Je pense que ce qui nous a fait le plus mal, c'est que les concessionnaires ne sont pas capables de fournir les motoneiges que les gens ont achetées. C'est ce qui fait qu'on a eu une baisse. Sans ça, le reste aurait été comme les autres années , mentionne M. Audy.

Le président rappelle aux motoneigistes de respecter les sentiers et de ne pas circuler sur les terres agricoles. Comme chaque année, des situations du genre ont déjà été rapportées dans la région cette semaine.