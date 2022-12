La transformation des bureaux du MPO à Moncton en un centre scientifique s’amorce bientôt

L’immeuble du ministère des Pêches et des Océans Canada (MPO) à Moncton va être rénové et considérablement agrandi pour abriter un centre scientifique qui devrait créer quelque 350 emplois d’ici quelques années.

Il s’agit du projet du Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique sur lequel le gouvernement fédéral travaille depuis 2017. C’est le plus grand projet d'infrastructure du fédéral en Atlantique depuis la construction du pont de la Confédération, selon le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc.

La façade de l'immeuble actuel du ministère des Pêches et des Océans à Moncton se trouve au coeur de la maquette du futur nouveau Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique. Photo : Radio-Canada

L’entreprise de Toronto Diamond Schmitt a décroché le contrat de 26 millions de dollars pour la conception et l’entreprise montréalaise Pomerleau le contrat de 325 millions de dollars pour la construction. Rappelons que Pomerleau a aussi remporté en mars le contrat pour le nouveau poste de la Gendarmerie royale du Canada à Moncton.

C’est un projet qui va transformer le Centre des pêches du Golfe dans un espace de bureaux moderne avec des laboratoires à la fine pointe de la technologie pour permettre aux utilisateurs de différents ministères d’exécuter leur mandat scientifique, leurs recherches, dans un environnement qui permet la collaboration en respectant aussi le programme de laboratoire du Canada , explique le gestionnaire principal de projet chez Services publics et Approvisionnement Canada, Pierre McIntyre.

L'échéancier des travaux n’est pas encore formellement établi. M. McIntyre affirme toutefois que des travaux préliminaires devraient commencer dans les prochaines semaines. Mais vraiment, les travaux de construction vont commencer… On regarde dans la prochaine année, puis ça va s’étaler sur plusieurs années , dit-il.

Une fois construit, le nouveau Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique occupera une surface deux fois plus grande que l'immeuble actuel, selon Pierre McIntyre, gestionnaire principal de projet chez Services publics et Approvisionnement Canada. Photo : Radio-Canada

L’immeuble actuel occupe une superficie d’environ 13 000 mètres carrés. Le nouvel édifice occupera une surface deux fois plus grande, indique M. McIntyre.

Environ 200 travailleurs devraient exécuter les travaux de construction. Lorsque les travaux seront terminés, le nombre d’employés dans les installations devrait passer de 350 à environ 700, a indiqué Dominic LeBlanc en décembre 2021.

Un complexe conçu pour des travaux scientifiques

Le nouveau complexe abritera des employés du MPO , d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et du Conseil national de recherche.

La collaboration entre les scientifiques de tous ces ministères sera plus efficace dans ce complexe, selon Anne Veniot, chef scientifique au MPO pour le projet de Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique.

En partageant l’équipement, en ayant l’expertise des différents ministères qui peuvent maintenant travailler ensemble, sous un même toit, ça va nous permettre de travailler beaucoup plus étroitement et d’ajouter des analyses plus poussées et plus avancées sur le travail qu’on fait déjà. Donc, on est vraiment excité et on a hâte de voir les développements scientifiques qui vont découler de nos collaborations , affirme Anne Veniot.

Le nouveau complexe, contrairement à l'immeuble actuel, est conçu pour abriter des laboratoires, souligne Anne Veniot, chef scientifique pour le projet de Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique. Photo : Radio-Canada

Les nouvelles installations seront beaucoup mieux adaptées aux travaux scientifiques que l’édifice actuel, ajoute-t-elle.

On prévoit augmenter certaines capacités scientifiques pour mieux répondre justement aux questions qui deviennent de plus en plus complexes et pour lesquelles on a besoin d’une approche vraiment multidisciplinaire pour être capable de bien résoudre les défis, trouver les meilleures solutions possibles pour répondre aux défis qui viennent avec le changement climatique, par exemple , explique Mme Veniot.

L’immeuble actuel abritait autrefois le Collège Notre-Dame d'Acadie. Le ministre LeBlanc a souligné que c’est un symbole important du patrimoine acadien et de la renaissance acadienne. Il a ajouté que le Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique va conserver l’importance culturelle de cet immeuble.

Avec les renseignements de Babatundé Lawani