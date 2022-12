Une Grande Allée festive pour clore l’année à Québec

Après une pause de deux ans, le festival Toboggan revient dans sa formule originale, à l'extérieur. Animations et musique s’empareront de la Grande Allée à Québec pour les prochains jours, même si Dame Nature ne semble pas encore avoir dit son dernier mot.

De la pluie et du vent sont annoncés pour les prochains jours, spécialement les 30 et 31 décembre. Pour le moment, ces prévisions ne semblent pas inquiéter l’organisation.

Il y a des ratios très précis à respecter. C’est au-dessus de 60 km à l’heure où ça devient problématique. […] La météo n’annonce pas des vents de cette force-là. On va être attentifs. rassure Louis Bellavance, le directeur artistique du festival Toboggan.

En cas de pluie, l’événement aura tout de même lieu, à moins que le vent ou les précipitations ne deviennent trop importants. Une portion de la Grande Allée demeurera piétonne entre la rue d’Artigny et la rue des Parlementaires. La portion commerciale entre le Concorde et l’Hôtel Château Laurier sera ouverte aux automobilistes jusqu’au 30 décembre inclusivement.

Le village hivernal et les spectacles seront accessibles gratuitement tout au long de l'événement. (archives) Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

Musique trad et électro

Totalement gratuites, les festivités se tiendront au parc de la Francophonie, du 28 au 30 décembre, et à la place de l’Assemblée Nationale, le 31 décembre. Un village hivernal avec foyers extérieurs, aires de détente, bars et « DJ sets » sont au programme chaque soir dès 17h.

Une dizaine d’artistes canadiens se relaieront sur les deux scènes.

La grande roue du festival Toboggan installée au parc de la Francophonie (archives) Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

En parallèle, le promoteur André Verreault (l’ancien directeur d’Action promotion Grande Allée) s’est chargé de son côté d’animer l’artère commerciale grâce à des jeux d’éclairage et des DJ pour créer une discothèque à ciel ouvert.

Une scène plus grosse qu’avant la pandémie

Le spectacle du 31 décembre aura lieu en face de l’Assemblée Nationale avec quatre artistes de musique électronique et traditionnelle qui se relaieront toute la soirée. Vincent Vallières et Les Grands Hurleurs seront là pour ouvrir le bal avant de commencer la nouvelle année sur les platines de Murda Beatz et Mike Perry.

On a juste une grande scène, qui est une grosse scène, plus grosse que ce qu’on avait en 2019 […] On installe une grosse « 575 », c’est la même scène qu’on avait au parc Franco (durant le Festival d’été de Québec). ajoute Louis Bellavance.

Des feux d’artifice illumineront le ciel de Québec après le décompte à minuit. Le public pourra continuer à faire la fête sur la Grande Allée et dans les bars environnants. La Grande-Allée demeurera piétonne durant toute la soirée.