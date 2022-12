Tempête hivernale : état des lieux dans le Nord de l’Ontario

L’ensemble du réseau routier de la Ville du Grand Sudbury ainsi que les routes limitrophes (535, 537, 539, 575, 64) demeurent enneigés ou partiellement recouverts de neige. Bien que la visibilité demeure bonne, les conditions routières sont loin d’être optimales dans le Nord-Est.

Voici un aperçu des routes qui demeurent enneigées ou partiellement couvertes, selon l’information recueillie sur le site Ontario 511  (Nouvelle fenêtre) .

17 : de White River à l'intersection pour Dubreuilville 17 : du parc provincial du Lac Supérieur jusqu’à Sault Ste Marie 17 : de Desbarats jusqu’au grand Sudbury 17 : de Sudbury à Nipissing Ouest 144 : de Sudbury jusqu’à peu après Mattagami 69 : de Sudbury jusqu’au sud de la province 520 : de Ardberg à Burks Falls 518 : de la Transcanadienne à Sundridge

Il est à noter que les routes de l’Île Manitoulin, du Parc Provincial French River et du Parc Provincial Killarney sont également couvertes.

La route 11 est toutefois dégagée dans sa totalité, de North Bay à Nipigon, à l'exception d'un court tronçon partiellement couvert de neige entre Ramore et Iroquois Falls.

Le Nord-Ouest

La majorité des routes dans le Nord-Ouest de l’Ontario sont dégagées ou partiellement couvertes de neige durcie, sauf une partie du réseau se situant plus au Nord.

599 : de Ignace à Pickle Crow 642 : de Silver Dollar à Sioux Lookout 622 : de Steep Rock Lake à la 17 502 : de Dryden et Eagle River 671 : de 17A à Grassy Narrows 527 : le dernier tronçon vers Gull Bay et Armstrong

Cependant, une fermeture de route est indiquée sur le site 511 le long de la route 602 à l’intersection de Bone Road.

Par ailleurs, la route 61 qui longe le Lac Supérieur au Minnesota voisin demeure couverte depuis le poste frontalier à Pigeon River.

Postes Canada émet des alertes

Par voie de communiqué, Postes Canada a émis des alertes de service rouges pour la livraison à Sault-Sainte-Marie et à Sudbury en raison de la neige et des conditions difficiles . Cette alerte signifie que la livraison est suspendue pour la journée, mais qu'elle sera reprise dès que les conditions le permettront.

Cette mesure est prise afin d'assurer la sécurité du personnel, toujours selon Postes Canada, qui encourage les résidents à déneiger et à déglacer l'accès à leur domicile, leurs escaliers et leur entrée de cour afin d'assurer aux facteurs un accès sécuritaire à la porte principale.

Interruptions de courant

Alors qu’aucune panne de courant n’est à signaler dans le Nord-Ouest de l’Ontario, certains usagers du Nord-Est n’ont toujours pas vu leur courant se rétablir.

Cependant, Hydro One indique sur son site web  (Nouvelle fenêtre) que leurs équipes sont sur le terrain dans les régions affectées par les interruptions, notamment sur l’Île Manitoulin, à Pickerel et Wolseley Bay, à The Island, au Parc National de la Péninsule-Bruce, à Lorimer Lake.