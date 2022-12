Dîner pour mieux apprendre : un service de repas gratuit pour les enfants démunis

Selon la directrice générale de Dîner pour mieux apprendre, Anne Mercier, le nombre d’enfants n’ayant pas la chance de manger convenablement lors de la pause du midi est de plus en plus important.

La directrice générale de Dîner pour mieux apprendre, Anne Mercier Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Travaillant en partenariat avec la Banque alimentaire, l’organisme livre ainsi des repas dans cinq écoles du secteur du Buckingham, afin de permettre aux jeunes apprenants dans le besoin de manger à leur faim.

L’école Saint-Laurent fait partie de ces cinq établissements bénéficiaires. Sa directrice, Julie Bouchard, affirme que ces repas viennent appuyer l’apprentissage. Un enfant qui a le ventre vide a du mal à se concentrer , assure-t-elle.

Un service gratuit et anonyme

Pour qu’un enfant bénéficie des repas, ses parents doivent remplir un formulaire de demande, puis le remettre à la direction de l’école. La responsabilité d'attribuer ou non cette aide revient ainsi aux établissements.

Les repas sont livrés à la semaine et peuvent être congelés. Ils sont ensuite servis par le personnel de l’école, qui prend le soin de conserver l’anonymat des élèves profitant de ce service.

Les bénévoles sont au travail en train de préparer des repas. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Pour Linda Cameron, bénévole responsable de préparer les sacs et de les apporter dans les écoles, ces services sont essentiels. On sait que [certains] enfants ne mangent pas bien à l’école, et si on n'avait pas ça, je ne sais pas ce qu’ils feraient , déplore-t-elle.

Les repas fournis aux enfants par Dîner pour mieux apprendre sont complets et équilibrés, d'après les bénévoles. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

La bénévole et la directrice de l’organisme précisent, par ailleurs, que les repas préparés sont complets, sains et parfois même frais.

Les temps sont durs

D’après l’ensemble des bénévoles de Dîner pour mieux apprendre, le contexte inflationniste des derniers mois ne fait qu'aggraver la situation.

On vit [actuellement] un problème qu’on a rarement vu. Ça coûte très cher, des gens qui travaillent ne sont pas capables de se nourrir , déplore Mme Mercier.

L'équipe de bénévoles de Dîner pour mieux apprendre se mobilise au quotidien pour que les enfants puissent manger convenablement. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

La directrice de l’école Saint-Laurent partage ce constat. Elle a d’ailleurs remarqué que les aliments peu coûteux sont de plus en plus présents dans les sacs des enfants, tout du moins dans son établissement.

Le chef cuisinier bénévole de l’organisme, Sylvain Lefebvre, soutient également que les temps sont durs . Se rapprochant de la retraite, il affirme d'ailleurs que pouvoir contribuer à nourrir les enfants démunis représente pour lui un véritable cadeau.

Pour les bénévoles, pouvoir contribuer à nourrir les enfants démunis représente un véritable cadeau. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

La directrice de l’organisme constate toutefois que le financement annuel de Dîner pour mieux apprendre est insuffisant pour couvrir la demande. S'élevant actuellement à 60 000 dollars, elle espère le voir augmenter à 100 000 dollars, grâce à une campagne de financement lancée dernièrement.

Parrainer un enfant pour une année coûte 900 dollars, estime finalement Mme Mercier. Elle se veut cependant confiante en raison du soutien sans faille de la population et de plusieurs fondations.

Avec les informations d'Alexandra Angers