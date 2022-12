Les Canucks défont les Sharks et gagnent un troisième match de suite

Ilya Mikheyev a marqué un but et obtenu trois aides pour les Canucks (15-16-3). Elias Pettersson, Brock Boeser et Quinn Hughes, avec son premier but de la saison, ont également touché la cible pour les Canucks, qui ont une fiche de 7-3 à leurs 10 derniers matchs. Les trois défaites ont toutes eu lieu au Rogers Arena.

Timo Meier a marqué deux fois pour les Sharks (11-19-6). Le défenseur Erik Karlsson a obtenu deux aides pour récolter son 16e point (deux buts, 14 aides) à ses 10 derniers duels.

Le gardien de but des Canucks Spencer Martin a arrêté 24 tirs. Le gardien des Sharks James Reimer a réalisé 19 arrêts et demeure à un gain du plateau des 200 victoires en carrière.