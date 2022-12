Élections provinciales à l’Î.-P.-É. en 2023 : une formalité pour les conservateurs ?

67 % des insulaires sont satisfaits du gouvernement conservateur, selon le dernier sondage de Narrative Research paru le 1er décembre dernier. Un résultat en baisse, mais toujours confortable pour Dennis King et son équipe. Des conservateurs qui partent favoris des prochaines élections selon Yvon Grenier, politologue.

« Les élections sont seulement à l'automne. Je pense que si la tendance se poursuit, ils semblent pouvoir être réélus. Ils semblent résister à cette vague-là, celle d'un retour du Parti vert. » — Une citation de Yvon Grenier, politologue.

Une position qui pourrait inciter les conservateurs à avancer la date des prochaines élections. Selon Don Desserud, un politologue insulaire, Dennis King pourrait les appeler au printemps au lieu de l'automne.

Ils vont les appeler en avril ou mai, car ils sont déjà au pouvoir depuis 4 ans , assure-t-il. Et d'ajouter que la menace de possibles élections fédérales au printemps pourrait précipiter cette élection anticipée. Ces prochaines élections fédérales rendent les conservateurs nerveux. Ils vont faire preuve de prudence et appeler les insulaires aux urnes au printemps.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le 7 novembre 2019 à Ottawa. Photo : Reuters / Patrick Doyle

L'opposition en plein doute

Le Parti conservateur de Dennis King partira favori lors des prochaines élections provinciales pour plusieurs raisons. Tout d'abord, selon le sondage de Narrative Research, les conservateurs récolteraient 49 % des intentions de vote des insulaires contre 25 % pour les verts et 20 % pour les libéraux.

Ensuite, les deux partis d'oppositions n'abordent pas ce scrutin dans les meilleures conditions selon Don Desserud.

« Les verts et les libéraux doivent être inquiets de conserver leurs sièges. J'imagine que les deux partis pourraient voir leur nombre diminuer. » — Une citation de Don Desserud, politologue

Pour ces deux partis, la bataille principale se jouera dans la circonscription 17 , celle de New Heaven - Rocky Point. Le chef du Parti vert et député sortant, Peter Bevan-Baker, sera opposé à la nouvelle cheffe du Parti libéral, Sharon Cameron.

Je suis très curieux et surpris. Je ne comprends pas pourquoi Sharon Cameron a décidé de se présenter contre Peter Bevan-Baker. Je ne comprends pas cette stratégie. Cela n'a pas de sens. Après, ils ont peut être une donnée que je n'ai pas, mais cela reste très compliqué pour moi de comprendre cette décision , assure Don Desserud.

Peter Bevan-Baker (à droite) et l'actuel premier ministre Dennis King (à gauche) lors d'un débat en 2019. Photo : Radio-Canada / Élisa Serret

La surprise néo-démocrate ?

La situation pourrait profiter au Parti néo-démocrate insulaire. Le NPD a d'ailleurs élu au printemps dernier une nouvelle cheffe, Michelle Neill. Les prochaines élections pourraient être l'occasion pour le parti de prendre un nouveau départ, et de faire son retour à l'assemblée, après plus de 22 ans d'absence. Herb Dickieson a été le dernier député NPD à siéger, entre 1996 et 2000.

« Ils pourraient créer la surprise, leur nouvelle cheffe a fait un excellent travail depuis son élection. D'ailleurs, les membres du parti sont très optimistes. » — Une citation de Don Desserud, politologue

À l'heure actuelle, les conservateurs comptent 15 députés, les verts huit, et les libéraux quatre. Des chiffres qui devraient changer dans les prochains mois.