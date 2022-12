Carambolage au nord de Calgary : 9 blessés et 1 mort

L’accident a eu lieu au nord d’Airdrie, qui se trouve à environ 20 kilomètres au nord de Calgary. Les informations préliminaires montrent qu’un véhicule utilitaire comprenant une remorque, ainsi que cinq berlines, quatre camionnettes, trois véhicules utilitaires sport et une fourgonnette de tourisme ont été impliqués dans cet incident , explique un communiqué de la GRC publié mercredi matin.

Les détails de la cause de la collision font l’objet d’une enquête, mais les principaux facteurs semblent être les conditions météorologiques et routières . La GRC précise que les neuf blessés ont été transportés par ambulance vers des hôpitaux de la région et que leur vie n'est pas en danger.

La GRC n’a pas communiqué l’identité de la personne morte dans ce carambolage. Des images et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent d'énormes flammes provenant de véhicules accidentés.

La GRC est toujours sur les lieux et prévient les automobilistes que des retards de plusieurs heures sont possibles à l’approche du tronçon de cette autoroute. Elle met en garde les automobilistes sur les mauvaises conditions de circulation sur l’autoroute 2 alors que les routes sont enneigées et verglacées, et que la visibilité est mauvaise en raison de la poudrerie et du brouillard.

Avec les informations de David Bell