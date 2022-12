Amis dans la vie, adversaires sur la glace

Maximillain Streule et Anri Ravinskis partagent la glace quotidiennement. Ils sont normalement coéquipiers pour l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Ces jours-ci ils croisent cependant le fer au Championnat mondial de hockey junior qui se déroule à Moncton et Halifax.

Anri Ravinskis est attaquant pour la Lettonie. Maximillain Streule est défenseur pour la Suisse. Mardi soir au Centre Avenir, les deux jeunes hommes se sont affrontés.

Pendant le championnat, il n'y a pas d'amitié possible sur la glace. La victoire pour leur pays respectif est très importante.

Maximilian Streule de la Suisse est sur le dos de Sandis Vilmanis de la Lettonie lors du match de mardi à Moncton. Photo : La Presse canadienne / Ron Ward

Malgré tout, quand on demande à Maximillian s'il a parlé à Anri, il a le gros sourire.

Il était sur mon dos, on se taquinait tout le long du match , a confié le Suisse.

Il reconnaît les efforts de son ami sur la glace.

« Il a joué dur, comme tous les joueurs de la Lettonie. Ils sont vites avec un jeu simple. » — Une citation de Maximillian Streule

Anri Ravinski a le sourire en coin quand il arrive dans la zone des médias et voit son coéquipier de l'Armada. Les deux joueurs se donnent la main et se serrent dans leurs bras.

Sur la glace pas d'amitié possible. C'est toujours une compétition quand tu joues un contre l'autre. Mais en dehors de la glace, nous sommes de bons amis , a avancé Anri Ravinskis.

« Max joue toujours à fond, il est un solide défenseur, j'aime son style. » — Une citation de Anri Ravinskis

Il faut dire que l'action était à son plus haut niveau au Centre Avenir de Moncton. Il a fallu une période de prolongation et des tirs de barrage pour déterminer le gagnant lors du match de mardi.

Des partisans de la Lettonie ont fait au Centre Avenir de Moncton. Photo : Radio-Canada / Rachel Gauvin

Les partisans de la Lettonie et de la Suisse ont pu assister à toute une performance des deux gardiens de but.

Kevin Pasche de la Suisse et Patriks Berzins de la Lettonie ont été parfaits contre les cinq premiers tireurs de chaque équipe.

La Suisse remporte finalement la partie 3-2.

Le gardien de but, Kevin Pasche, de Lausanne en Suisse, nous dit à quoi il pensait pendant cette longue fusillade. On espère que notre équipe va marquer, dit-il en riant. On est plus à l'aise comme gardien quand notre équipe marque et qu'on doit arrêter le prochain.

Des partisans de la Suisse à Moncton Photo : Radio-Canada / Rachel Gauvin

C'est une deuxième victoire de la Suisse au championnat mondial junior.

Cette victoire nous met dans une bonne position. On vise quelque chose de spécial à ce championnat. On est une équipe soudée. Faut aller match après match , a affirmé Kevin Pasche.

Après avoir causé la surprise en remportant 3-2 contre la Finlande en début de tournoi, la Suisse souhaite maintenant battre les États-Unis dans leur prochain duel. Le match de la Suisse contre États-Unis est prévu le 29 décembre à 17 h au Centre Avenir.