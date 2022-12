Regard sur le nouveau rôle du député Alain Rayes

Dans le bilan de son année politique, à l'émission de radio Tout un matin, mardi, le député fédéral a fait savoir qu'il en avait ras le bol du style de politique du parti et du nouveau chef Pierre Poilievre.

La confrontation à la Chambre des communes

Alain Rayes a réitéré qu'il souhaitait se concentrer sur une politique qui rassemble . Son nouveau rôle lui permet d'ailleurs de constater que le fonctionnement de la Chambre des communes n'incite pas les députés à travailler de façon harmonieuse, sans démagogie.

D'où je suis positionné, ça me permet d'avoir une vue différente du parlement canadien, de la joute oratoire qui a lieu là. C'est là que je me rends compte comment la bulle m'a gobé, tout simplement, comme bien des gens, explique-t-il. Et je comprends encore plus comment certains citoyens peuvent être cyniques lorsqu'ils nous regardent à la Chambre des communes.

Être plus utile pour sa circonscription

Même s'il est moins visible comme indépendant, Alain Rayes soutient qu'il se sent toujours utile pour sa circonscription et que certains dossiers avancent plus rapidement que s'il était resté au sein du Parti conservateur.

Comme indépendant, il assure avoir fait débloquer des dossiers concernant sa circonscription, comme le cas d'une jeune femme qui souffre d'un rare cancer incurable. Au parlement, il a interpellé directement le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos. Puis, en moins d'une semaine, ces derniers ont réussi à obtenir un médicament jusque là inaccessible au pays.

Non seulement ce médicament a permis d'augmenter l'espérance de vie de cette citoyenne de Richmond-Arthabaska, mais rapidement quatre autres canadiens ont pu en bénéficier.

Comme membre de l'opposition, est-ce que j'aurais pu poser une telle question? Quand on regarde la joute, quand on ne fait que répéter les mêmes questions sans arrêt. Est-ce que le ministre libéral aurait eu plus de méfiance étant donné que j'aurais été un conservateur plutôt qu'un député indépendant, en mode confrontation plutôt qu'en mode recherche de solution? Je pense que peut-être qu'on aurait fini par trouver une solution, mais ça n'aurait pas pris cinq jours, mais des semaines et des mois et cette jeune serait morte malheureusement.

Possible député provincial

Le deuil le plus difficile pour Alain Rayes est de se passer de la famille politique conservatrice, dans laquelle il a évolué pendant sept ans. Lui qui se qualifie de fier progressiste conservateur , issu de l'école de Brian Mulroney, ne croit pourtant pas à l'utilité d'un nouveau parti politique de centre droite.

Le député indépendant ne ferme pas la porte à l'idée de se présenter comme député provincial. Il admet qu'on l'associe souvent à la Coalition Avenir Québec, en raison de sa candidature pour l'ADQ, en 2003. Par contre, il dit s'être rapproché de l'équipe libérale du Québec, en soutenant Jean Charest dans la dernière course à la chefferie conservatrice.

Alain Rayes souhaite d'abord terminer son mandat à titre de député indépendant. Je vais prendre le pouls des gens qui disent me supporter, mais jusqu'où? Comme indépendant? Si je me représente sous une autre bannière, bien mes citoyens le sauront , conclut-il.