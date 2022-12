De nouvelles pannes de courant dans l’Est-du-Québec

Après une nette amélioration mardi et tôt mercredi matin, le nombre de pannes d’électricité a subi une nouvelle augmentation dans l'Est-du-Québec.

Alors qu'on en comptait 3 200, il y a désormais 6 600 foyers sans courant dans l'Est-du-Québec. Pour certains, la situation se prolonge depuis maintenant quatre jours.

On compte 5900 clients sans électricité sur la Côte-Nord et un peu plus de 700 au Bas-Saint-Laurent.

Pour sa part, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, n’est pas en mesure d’expliquer cette hausse.

Dès 6 h ce matin j’ai tenté d’obtenir de l’information auprès du coordonnateur des mesures d’urgence, mais nous n’avons reçu aucune réponse de la part d’Hydro-Québec , déplore-t-il.

Effectifs supplémentaires

Près de 270 équipes d'Hydro-Québec, dont certaines en provenance de Montréal, sont à pied d'œuvre afin de rétablir l'électricité dans les deux régions.

Bien que la situation se soit améliorée au cours de la journée de mardi, Hydro-Québec estime que certains clients devront encore s'armer de patience.

Sur la Côte-Nord, les équipes ont concentré leurs efforts sur les territoires de Baie-Comeau, Forestville, Port-Cartier, Baie-Trinité, Gallix et Sept-Îles.

Du côté du Bas-Saint-Laurent, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, tiendra un point de presse pour faire le point sur la situation en après-midi.

Plus de détails à venir…