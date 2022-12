La mise en place d’un service de police provincial inquiète le chef de police de Saskatoon

Le chef de police de la plus grande ville de la Saskatchewan admet ne pas avoir été consulté avant l'annonce de la mise sur pied de ce service de police, qui ne sera pas opérationnel avant 2026.

Si c'est un soutien provincial auquel je peux avoir accès, c'est une excellente nouvelle. Si c'est quelque chose qui sera intégré à nos services ici, c'est une bonne nouvelle. Si c'est à la place de certaines autres choses dont j'ai besoin, ce n'est peut-être pas une si bonne nouvelle , se demande Troy Cooper.

Nous aurions été intéressés... J'aurais été intéressé à fournir, vous savez, une opinion, des suggestions et des commentaires, au moins, sur le développement d'une agence de maintien de l'ordre en Saskatchewan , déclare-t-il.

Selon le ministère des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique, le Saskatchewan Marshals Service (SMS) interviendra dans les zones où le taux de criminalité est élevé, arrêtera les personnes faisant l'objet d'un mandat non exécuté et enquêtera sur les infractions liées à l'agriculture, comme le vol et l'intrusion.

Mais Troy Cooper s'inquiète également du type de collaboration qu'auront un tel service de police et les services déjà existants. Il ne peut pas imaginer qu'un service de police arrive simplement à Saskatoon sans consultation.

Je doute que cela se produise simplement parce qu'il y a des frontières juridictionnelles très claires pour déterminer qui est responsable de quoi , dit-il.

Selon M. Cooper, la police de Saskatoon restera malgré tout le principal organisme de la ville : Elle l'est absolument. Absolument.

Troy Cooper reconnaît cependant que cette possibilité de mobilité est utile, car ces agents peuvent être déplacés vers des points stratégiques pour aider à résoudre des problèmes urgents.

Le service de sûreté provinciale pourrait être utile. Je sais qu'en Saskatchewan, l'année dernière, cela s'est produit à Prince Albert, où il y a eu beaucoup de violence et où l'on a eu besoin de ressources supplémentaires , a-t-il dit.

La ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique, Christine Tell, a précisé que le SMS n'avait pas pour but de remplacer la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou les forces municipales, mais qu'il les soutiendrait tout en menant des enquêtes proactives .

Avec les informations de Dan Zakreski