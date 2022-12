Des caméras croquent la vie sauvage sur le vif dans des sentiers de l’île de Vancouver

Cinq caméras installées par un organisme de conservation pendant un an le long d’un ancien sentier de l’industrie forestière à proximité de Courtenay, dans l’île de Vancouver, montrent la nature sous un nouveau jour grâce à une série de vidéos.

La série de cinq vidéos intitulée Field Notes et publiée sur YouTube montre plusieurs espèces animales sous un angle rarement observé. Ces vidéos présentent, par exemple, un ours qui se gratte le dos contre un arbre pour marquer son territoire, des martres qui jouent sur un barrage de castor ou le passage de cerfs et de cougars.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Bennett Whitnell, qui a réalisé la série avec Grant Callegari pour l’Institut Hakai, explique qu’à l’origine, le projet visait simplement à obtenir des images d’ours noirs se frottant contre un arbre afin d’y laisser leur odeur pour communiquer avec d’autres ours du bassin hydrographique de Morrison Creek.

Peu de temps après avoir installé des caméras dans les environs de Cumberland ou de Courtenay, les chercheurs ont réalisé qu’elles offraient aussi un coup d’oeil inédit sur la faune du coin.

C’était fascinant de voir le genre d’animaux qui passent par là. Certains sont des réguliers, alors que d’autres s’ajoutent au fil des saisons , note Bennett Whitnell.

Une approche qui fait des petits

Le projet de l’Institut Hakai est le dernier d’une série de projets dans lesquels des caméras numériques équipées de détecteurs de mouvements sont attachées à des arbres ou d’autres lieux fixes pendant une longue période de temps afin de voir la nature évoluer en l’absence d’activité humaine.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le professeur adjoint en biologie faunique Cole Burton, de la faculté de foresterie de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), a participé à plusieurs projets de ce genre. Selon lui, la technologie a fait un bond en avant en permettant maintenant de filmer en plus d’enregistrer le son, tant de jour que de nuit et par toutes les conditions météorologiques.

Ces caméras nous permettent d’être conscients de la proximité que nous avons avec beaucoup de ces animaux et à quel point des lieux que nous apprécions sont également importants pour la faune , explique-t-il.

Si les documentaires sur la nature sont loin d’être un phénomène récent, la longueur de la période durant laquelle des images ont été captées permet à Field Notes de tirer des images d’animaux qui ne se préoccupent pas de la présence humaine, même si certains s’intéressent parfois à la caméra.

Il y a tellement de vie sauvage, même si nous sommes près de la ville. C’est important qu’on apprenne à l’apprécier , s’exclame Bennett Whitnell.

Ailleurs sur le web : La série documentaire Field Notes sur YouTube  (Nouvelle fenêtre)  Radio-Canada n’est pas responsable du contenu des sites externes

Avec les informations de Chad Pawson