Les grandes marées se retirent, mais les veilles d’inondations restent en C.-B.

Des veilles d’inondations et des avis de fort débit sont toujours en vigueur sur l’île de Vancouver et la côte sud de la Colombie-Britannique alors qu’un mélange de fortes pluies et de grandes marées combinées à la fonte de la neige accumulée avant Noël risquent de faire augmenter le niveau de plusieurs cours d’eau.

Une fois réunies, ces conditions causent les niveaux d’eau les plus élevés que nous avons vu en quelques décennies dans le sud de la province et l’État de Washington, explique Jimmy Zammar, le directeur aux bassins hydrographiques urbains, aux égouts et au drainage de la Ville de Vancouver.

Selon lui, le pic a été atteint vers 9 h 30, mardi matin. On parlait de niveaux d’eau à environ 5,55 m, ce qui est 2,5 m plus élevé que le niveau moyen de la mer , souligne-t-il. Le pire est passé à Vancouver, ajoute-t-il.

Normalement, on surveille le risque d’inondation des berges et les impacts sur les rues et les propriétés privées, ainsi que les effets que ces inondations peuvent avoir , note Jimmy Zammar. Heureusement, on ne s’est pas rendu là aujourd’hui.

Veilles d’inondations dans plusieurs régions de la province

Le Centre de prévision des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique a tout de même lancé des veilles d’inondations pour le Grand Vancouver, la vallée du Fraser, la baie Howe et une bonne partie de l’île de Vancouver en marge des fortes pluies tombées lundi et mardi et de la fonte des neiges qu’elles ont accélérée.

Environnement Canada prévoit des précipitations dont le total accumulé pourrait atteindre jusqu’à 120 mm pluie par endroit sur la côte Sunshine et la région de Vancouver d’ici mercredi matin.

L’agence météorologique estime que la grande quantité d’eau générée, les vents et les grandes marées pourraient endommager les berges et inonder certaines terres plus près du niveau de la mer dans les environs de Vancouver, de la baie Howe, de la côte Sunshine, de l’île de Vancouver et des îles Gulf.

Le Centre de prévision des régimes fluviaux, de son côté, dit garder un oeil sur le nord-est de l’État de Washington et les effets des précipitations sur le niveau du fleuve Nooksack, qui a causé des inondations dans la vallée du Fraser en novembre 2021.

Amir Taleghani, un ingénieur spécialisé en risques drainage et en risques d’inondations à la Ville de Vancouver estime toutefois que les conditions de cette année sont plus clémentes.

Le vent, qui a eu une influence sur les inondations de 2021, semble poser moins de risques. Le vent souffle dans une direction moins dommageable que l’an dernier , explique-t-il.

Outre le Nooksack, les équipes de la Ville de Vancouver sont également restées sur le qui-vive, dans la nuit de lundi à mardi, pour surveiller l’efficacité des systèmes de drainage. Quand de fortes pluies arrivent en même temps que les grandes marées, l’eau doit tout de même aller quelque part. C’est à ce moment que nos systèmes de drainage entrent en scène , souligne Amir Taleghani.

Des parties du Seawall longeant le parc Stanley entre le pont Lions Gate et la baie English, de même que les abords de la piscine publique Kitsilano restent fermées par précaution. La Ville invite en outre les citoyens à surveiller les conditions des zones jugées inondables et à adapter leurs trajets en conséquence.

Jimmy Zammar invite les Vancouvérois à télécharger l’application Alertable afin de recevoir les alertes météorologiques de la Ville.

Pluie et verglas ailleurs en province

Par ailleurs, Environnement Canada maintient des avis de tempête hivernale dans certaines parties du sud-est de l’intérieur de la province. De 25 cm à 30 cm de neige sont attendus dans les régions de Kootenay et Boundary. La neige pourrait se changer en pluie verglaçante en cours de journée.

Un avis de mauvaises conditions routières est en vigueur sur la route 3 à Osoyoos. La route est ouverte, mais DriveBC demande aux automobilistes qui comptent l’emprunter de se tenir prêts à des fermetures sans préavis. La route sera fermée au col Kootenay de 18 h, mardi, à 2 h, mercredi, pour des travaux de gestion des avalanches.

Des travaux similaires sont prévus sur la route 1 de 14 h à 16 h, mercredi, entre la 11e Rue Nord et la route de la halte routière de Ten Mile Hill.

Avec des informations de la Presse canadienne