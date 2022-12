Tempête du 24 décembre: l’heure est à la réparation des dégâts

La tempête qui a frappé plusieurs régions du Nouveau-Brunswick le 24 décembre a causé de nombreux dégâts, en particulier dans la Péninsule acadienne, où on constate de nombreux dommages aux toitures, par exemple.

Dans certains cas, le vent a arraché quelques tuiles. Mais dans d’autres cas, les dommages sont plus importants.

À Cap-Bateau, par exemple, les forts vents ont arraché la majeure partie du toit d’une maison mobile.

Des travailleurs reprennent du service

Pour faire face à la situation, des réparateurs de toitures ont repris du service, même si c’est le temps des fêtes.

Éric Duguay a mis une annonce sur les réseaux sociaux, pour signaler qu’il était disponible pour réparer les dégâts. Cinq minutes après, j’ai eu un appel, j’ai décollé pour le faire. Les appels sont rentrés, c’est incroyable, ça n’arrêtait pas là, ça n’arrête plus asteure, je ne peux plus en prendre. J’essaie de faire le mieux que je peux , dit-il.

Un grand besoin de matériaux

Les fournisseurs de matériaux de construction sont également sollicités, pour fournir tout ce qui est nécessaire pour effectuer les réparations aux maisons endommagées.

Cette maison de Pigeon Hill, au nord-est de Lamèque, y a goûté pendant la tempête. Photo : Facebook

L’entreprise Gilles Matériaux de Construction de Ste-Marie-St-Raphaël a été particulièrement occupée, depuis la tempête. Ce commerce, qui ne devait pas ouvrir avant mercredi, a fait une exception face à la demande en matériaux de réparation de toiture.

Ça a été achalandé, très achalandé, avant midi, et une partie de l’après-midi. On était supposé d’être fermé, mais on a ouvert pour dépanner le monde qui avait ces problèmes d’asphalte-là , explique Robert Chiasson, vendeur chez Gilles Matériaux de construction.

Des familles, dans la Péninsule acadienne, ne peuvent pas réintégrer leur demeure, puisque les dommages causés par la tempête sont trop importants.

Avec les informations de Mario Mercier