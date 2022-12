Destinations soleil : la pandémie freine-t-elle encore les Témiscabitibiens?

Voyagerez-vous à l’étranger cet hiver? Car vos voisins et collègues pourraient bien le faire. C’est ce que laissent entendre les propriétaires d’agence de voyages établies à Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Amos. S’ils constatent un engouement pour les destinations ensoleillées, ils disent aussi percevoir une nouveauté : les Témiscabitibiens seraient plus enclins à s’envoler avec leurs parents et leurs enfants, ou même avec un groupe d’amis.