Les soldes d’après Noël attirent encore les foules

La journée des soldes d'après Noël permet aux gens de profiter de nombreux rabais sur toute une gamme de produits.

Les nombreuses boutiques de la Place Champlain ont accueilli un grand nombre de consommateurs, peut-être plus que lors du Vendredi fou, selon certains.

Harley Dubé travaille dans une boutique au centre commercial de la Place Champlain. Photo : Radio-Canada / Kristina Cormier

C’est beaucoup, je crois que c’est même mieux que le Vendredi fou, on a eu beaucoup de gens, c’est une bonne turnout, on aime ça parce qu’on reste occupés , raconte Harley Dubé, une vendeuse.

Une tradition annuelle

Pour plusieurs, comme François Gauvin, courir les soldes d’après Noël est devenu une véritable tradition. C’est une tradition parce que chaque fois on vient, soit ramener des paquets ou quelque chose qu’on a acheté pour échanger, ou bien les grosses ventes qu’il peut y avoir dans les alentours.

Pour Tekom Guessom Daniel, les soldes d'après Noël était une première cette année. Photo : Radio-Canada / Kristina Cormier

Tekom Guessom Daniel, a quant à lui vécu pour la première fois l’ambiance qui règne lors des soldes d’après Noël. J’étais d’abord surpris par beaucoup de monde qui se balade dans le mall, puis je me suis dit, ça c’est l’ambiance africaine, et du coup, la joie de voir que les gens sont joyeux, ça vous donne envie de vous promener et de faire des achats.

Économiser en temps d'inflation

Pour plusieurs, la hausse des prix sur la plupart des biens de consommation rend les soldes plus intéressantes. C’est sûr que je remarque que le prix augmente, c’est à remarquer donc dernièrement on apprécie plus les rabais c’est sûr , explique Julie Losier.

Julie Losier profite des soldes d'après Noël. Photo : Radio-Canada / Kristina Cormier

Certains, comme Christophe Guessom, profitent de l’occasion pour acheter des cadeaux qu’ils remettront plus tard. Comme le Black Friday, le Boxing est une journée importante, ça nous permet de nous rattraper pour ceux qui n’ont pas fait de cadeaux de Noël pour faire des cadeaux de Nouvel an [...] et on se prépare aussi pour la Saint-Valentin en même temps.

