Ce qu’il faut faire pour protéger votre santé mentale pendant les Fêtes

Pour la plupart des gens, les Fêtes sont un moment de communion et de bonheur, mais pour plusieurs, il s'agit d'une période d’isolement et de stress. C'est pourquoi, selon les experts, il est important de discuter avec ses proches, ses amis et même ses connaissances pour leur faire savoir que vous êtes là pour les aider.

Des experts révèlent que beaucoup de gens ont connu une détérioration de leur santé mentale durant la pandémie de COVID-19. Les restrictions sanitaires sont peut-être chose du passé, mais les séquelles psychologiques de la crise ne le sont pas pour autant.

Et à cela s'ajoutent les situations souvent stressantes de la période des Fêtes de fin d'année.

Nous avons tous traversé une période très difficile, qui a abouti à un stress chronique, un type de stress qui ne s'en va pas , explique Steve Joordens, professeur de psychologie à l'Université de Toronto Scarborough.

Ce type de stress nous éprouve et finit par nous conduire à l'épuisement, et je pense que beaucoup d'entre nous en sont à ce stade aujourd'hui.

Renforcer et créer son réseau de soutien social

Constituer des réseaux en établissant de nouveaux liens et en renforçant ceux qui existent déjà est un moyen important de faire face à la déprime, a expliqué M. Joordens.

Il ajoute que ce conseil peut être particulièrement utile pour les jeunes qui, pendant la pandémie de COVID-19, ne sont pas allés à l'école ou à l'université, n'ont pas effectué de voyages, participé à des fêtes ni fréquenté des lieux de socialisation.

Ils aimeraient avoir plus d'amis, mais ils ne savent pas comment s'y prendre et trouvent cela très intimidant , a déclaré M. Joordens.

Pour venir en aide aux personnes souffrant d'un tel isolement, le psychologue recommande de pratiquer l'écoute active (prêter attention à ce que dit l'autre et répondre aux signes verbaux et non verbaux), d'éviter les jugements de valeur, les conflits et de toujours privilégier l'entente.

« Le lien social est le facteur numéro un du bonheur, de la santé mentale, de la santé physique, de tout. » — Une citation de Steve Joordens, professeur de psychologie

Il recommande fortement de prendre les nouvelles des amis et de la famille, même s'ils ne semblent pas souffrir d'isolement.

En augmentant la capacité de socialisation et de création de liens, les gens sont plus susceptibles de se sentir entendus et vus, et de partager leurs sentiments avec les autres, selon lui.

Chaque lien social que vous ajoutez vous aidera à gérer ce stress chronique. C'est littéralement comme un filet de sécurité , soutient-il.

Ne pas se mettre de la pression

Savoir prendre du recul quand il le faut et ne pas se mettre de la pression sont aussi des clés de réduction du stress.

À une période aussi chargée, il est également facile de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. C'est pourquoi être honnête avec vous-même peut être un moyen utile de réduire le stress pour tout le monde , explique Michael Anhorn, chef de la direction de la section torontoise de l'Association canadienne pour la santé mentale.

Qu'est-ce qui est réaliste cette année? Les choses peuvent sembler différentes [de vos attentes], mais elles peuvent toujours être amusantes et remplies de joie , souligne Mme Anhorn.

Plus tôt on a ce genre de conversation sur nos attentes, moins on risque d'être déçus.

À part les événements liés à Noël et au Nouvel An, il est important que les gens surveillent leur niveau de stress, estime Mme Anhorn. Pour ce faire, il faut commencer par revenir à certains principes de base, comme se réserver du temps pour prendre soin de soi, s'assurer de bien manger et de bien dormir, et maintenir une routine aussi normale que possible.

Mais lorsque les choses deviennent trop difficiles à gérer, Mme Anhorn encourage les gens à aller voir les programmes de psychothérapie de leurs régions qui peuvent offrir des autosoins gratuits.

Lorsque vos soins personnels ne fonctionnent plus, n'oubliez pas de vous tourner vers les autres , a-t-elle conseillé.

Besoin d'aide pour vous ou pour un proche? Parlons Suicide Canada Par téléphone 24 h sur 24 : 1 833 456-4566

Par texto, de 16 h à minuit, heure de l'Est : 45645 Ligne 1 866 APPELLE Par téléphone : 1 866 277-3553

Par texto : 535353

Clavardage en ligne : www.suicide.ca Jeunesse j'écoute Par téléphone : 1 800 668-6868

Par texto : envoyer le mot PARLER au 686868

Clavardage en ligne, de 19 h à minuit heure de l'Est : https://jeunessejecoute.ca/besoin-daide-maintenant-envoie-nous-un-texto/

Avec les informations de Vanessa Balintec, de CBC