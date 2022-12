L’autrice de livres de recettes Jean Paré meurt à 95 ans

Du déjeuner aux desserts et des roulés aux réceptions, ses livres ont abordé la cuisine de Noël comme la cuisine faible en gras, parlé de muffins et de collations, de cuisine pour enfants et de recettes pour mijoteuse. En tout, Jean Paré a publié quelque 200 livres au cours d’une carrière qui s'est étendue sur plusieurs décennies.

Née sur une ferme à Irma, un village albertain situé à 180 km à l’est d’Edmonton, Jean Paré a fondé avec sa famille les éditions Company’s Coming pour publier ses livres de recettes.

Au moment de sa retraite en 2011, elle avait vendu environ 30 millions de copies.

Ma grand-maman adorait faire la cuisine et cela n’avait pas besoin d’être raffiné , a raconté sa petite-fille Amanda Lovig Hagg dans une entrevue à CBC lundi.

Elle était reconnue pour ses livres et ses recettes, mais ça ne résume pas toute sa vie, ajoute-t-elle. En fait, elle avait la cinquantaine quand elle a lancé Company’s Coming.

Née en 1927, Jean Paré a ouvert un café à Vermilion, en Alberta, pour se remettre sur pied après un divorce. Elle y a rencontré son deuxième mari, puis a démarré un service de traiteur dont elle a tenu les rênes pendant 20 ans.

Tout le monde lui demandait toujours ses recettes, raconte sa petite-fille, et elle passait des heures à inscrire sur des bouts de papier une recette de carrés ou de vinaigrette .

« Et c’est ainsi que mon père lui a dit : sais-tu, je vais quitter mon emploi, tu vas arrêter le service de traiteur et nous allons écrire un livre de recettes. » — Une citation de Amanda Lovig Hagg

Jean Paré a fondé sa maison d’édition en 1980 avec son fils, Grant Lovig. Son premier livre, 150 Delicious Squares (150 délicieux carrés en traduction française), est paru en 1981. D’autres ont suivi, qui ont connu tout autant de succès.

Ami de la famille, Steve Coates raconte que Jean Paré était à la fois une figure maternelle et calme et une force vive. Elle avait une détermination et une force incroyables auxquelles elle devait son succès, dit-il.

Il se souvient d'avoir participé à des foires en sa compagnie.

« C'était comme de suivre la reine de Vermilion. » — Une citation de Steve Coates, ami de la famille

Elle était une vraie célébrité, en particulier dans le nord de l'Alberta. Les gens, surtout ceux qui se souvenaient de la petite fermière d’Irma, venaient la voir et l’approchaient comme si elle était la reine. Et bien entendu elle les traitait comme si elle venait juste de les voir à l’église ce matin-là.

Amanda Lovig Hagg dit que sa grand-mère était toujours surprise qu’on la reconnaisse en public. Elle ne cessait de s’étonner de l’effet qu’elle avait sur les gens. Elle était toujours contente de rencontrer les gens et répondait à toutes les lettres qu’elle recevait.

Jean Paré était membre de l’Ordre du Canada depuis 2004.

Avec les informations de CBC et de La Presse canadienne