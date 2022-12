Des dégâts majeurs au parc national du Bic après la tempête

Des centaines d'arbres ont été déracinés par les violents coups de vent. Certains étaient âgés de plus de 70 ans. Le responsable de la maintenance et de l’entretien des installations au parc national du Bic, Martin Ouellet, décrit ce qu'il s'est passé : C'est vraiment un corridor de vent enclavé entre une portion boisée et la montagne et qui a pris de l'ampleur.

Des centaines d'arbres ont été déracinés par les forts vents du 23 décembre. Photo : Radio-Canada / Marianne Vezeau

Cinq des dix sentiers du parc sont actuellement fermés aux amateurs de plein air. Les autres sont ouverts, mais avec certaines entraves, précise M. Ouellet.

« Des entraves majeures. De mémoire d'homme, c'est la première fois. » — Une citation de Martin Ouellet, responsable de la maintenance et de l’entretien des installations au parc national du Bic

Des employés saisonniers ont été appelés en renfort pour effectuer les travaux de déblaiement qui commenceront jeudi matin. Deux équipes avec de la machinerie seront déployées pour dégager les sentiers pédestres.

Malgré les dégâts, le parc national du Bic maintient les portes ouvertes des 28 et 29 décembre.

Martin Ouellet affirme ne pas avoir constaté de mortalité particulière parmi la faune à la suite à la tempête.

D’après les informations de Fabienne Tercaefs