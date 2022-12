La pénurie de main-d’oeuvre donne des maux de tête aux entrepreneurs de Red Deer

Selon un récent sondage de la Chambre de commerce de Red Deer, 60 % des entreprises qu’elle représente se disent aux prises avec un manque d’employé de modéré à important , alors que 82 % des membres disent faire face à un manque de travailleurs.

Nous avons plusieurs entreprises qui peinent à trouver des employés, particulièrement dans les industries des services et de la construction , explique le président de la chambre de commerce, Scott Robinson.

Recruter et retenir le personnel, un double défi

C’est notamment le cas de Tornado Global Hydrovacs, une entreprise de fabrication de camions-pompe utilisés notamment dans l’industrie de la construction.

Alors que les affaires s’annoncent radieuses en 2023, la difficulté à recruter et à conserver des employés pourrait assombrir la reprise post-COVID-19.

Nous tentons de pourvoir des postes quotidiennement , explique le vice-président aux opérations de l’entreprise, Rockford Rollins. Nous avons de la difficulté à trouver des gens [et] les départs se succèdent. Nous avons même augmenté nos salaires , note-t-il.

L’autre difficulté à laquelle fait face Tornado Global Hydrovacs est la rétention, puisque tout le monde n’est pas fait pour le genre d’emploi offert par l’entreprise, explique Rockford Rollins. Certains sont embauchés, se présentent pendant quelques jours, puis nous quittent.

Il croit que l’abondance d’emplois disponibles pour un nombre restreint de candidats permet aux employés potentiels d’être plus sélectifs.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, plus de 103 000 emplois sont vacants en Alberta.

Un nombre limité de candidats

Les membres de la Chambre de commerce de Red Deer ont identifié trois principaux goulots d’étranglement en matière de recrutement :

les compétences et l’expérience requises;

le nombre limité de candidats;

les salaires réels par rapport aux attentes des candidats.

Pour Scott Robinson, il y a également une question de publicité. Il croit que Red Deer doit faire plus pour se vendre comme une région où il fait bon vivre et travailler. C’est une superbe communauté, tant du point de vue familial que récréatif, en plus d’être à mi-chemin entre Edmonton et Calgary , lance-t-il.

Il compte aussi miser sur l’immigration, l’embauche de travailleurs étrangers temporaires, la rétention de personnel expérimenté et le recours aux étudiants internationaux pour pourvoir les postes vacants.

Des primes à la recommandation et à la persévérance

Chez Goodmen Roofing, le propriétaire Kelly Vopni espère trouver des perles rares chez les connaissances de ses employés. Ils valent leur poids en or, ces temps-ci , confie-t-il.

C’est pourquoi l’entreprise de toiture offre des primes de 500 $ aux employés dont les connaissances ont été embauchées à la suite d’une recommandation. Elle donne aussi une prime de rétention aux employés qui restent plus de six mois.

Malgré tout, le recrutement reste un défi. Les projets sont de longue haleine et les employés travaillent beaucoup , note Kelly Vopni.

Avec les informations de Bryan Labby