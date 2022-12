Moins de plaintes pour agression sexuelle rejetées par la police

On a fait beaucoup de chemin entre 2017 et 2022 en matière de sensibilisation à la violence que les femmes et les enfants subissent dans la sphère privée , a estimé Louise Langevin, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, au micro de Midi info, en réaction aux données colligées par le Globe.

« Il y a une prise de conscience sociale que la violence faite aux femmes est inacceptable. » — Une citation de Louise Langevin, professeure à l'Université Laval

Le quotidien avait publié une première enquête en février 2017 révélant qu’environ une plainte pour agression sexuelle sur cinq était classée par les services policiers comme étant non fondée , c’est-à-dire qu’ils jugeaient qu’il ne s’agissait pas d’un crime.

En comparaison, 15 % de tous les crimes violents signalés à la police en 2016 et 2017 étaient classés comme non fondés.

L’enquête avait révélé une ignorance généralisée des agents au sujet de la loi canadienne sur le consentement et avait montré que des étapes comme l’interrogation des témoins, l'établissement de délais ou les tests médico-légaux étaient ignorées.

Le mouvement #MoiAussi n’est pas étranger à la sensibilisation accrue instaurée au sein des divers corps policiers dans les dernières années, selon la professeure. Il en va de même pour les tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale qui ont vu le jour cette année au Québec.

En janvier, le ministère de la Justice avait annoncé que cinq districts accueilleraient un tel tribunal : Québec, Drummond, Saint-Maurice, Bedford et Beauharnois. C'est dans ce denier district que le premier tribunal spécialisé a lancé ses activités.

Depuis, les districts de Saint-François, Mingan, Laval, Mégantic et Montmagny ont eu droit à leur propre tribunal spécialisé.

Mme Langevin insiste cependant sur l’importance pour les femmes d’être accompagnées et outillées par des intervenants sociaux avant la dénonciation, puisque leur première déposition sera primordiale pour la suite du processus.

Oui, elles vont aller plus à la police, mais encore faut-il qu’au bout du processus cela ne [leur] cause pas plus de violence , précise-t-elle.

Les agressions sexuelles sont parmi les crimes les moins susceptibles d'être signalés à la police. On évalue que seules 5 % des victimes d’agression sexuelle porteraient plainte au Canada.