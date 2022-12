Un projet de coopérative alimentaire pour relancer l’épicerie de Saint-David-de-Falardeau

Après la fermeture de l’Intermarché Falardeau en novembre dernier, la seule épicerie de la municipalité, les élus et les citoyens de Saint-David-de-Falardeau se penchent actuellement sur la création d’une coopérative alimentaire qui permettrait aux citoyens de continuer à bénéficier d’un marché d’alimentation.

La municipalité tenait par ailleurs une séance d’information citoyenne afin de présenter le modèle de coopérative d’alimentation le 20 décembre dernier.

Des représentants de la Fédération des coopératives d’alimentation du Québec étaient notamment sur place afin d’expliquer aux citoyens et aux élus le soutien qu'ils pourraient apporter dans la création du projet.

Délais

Selon le maire Germain Grenon, la mise en place d’un tel projet pourrait prendre plusieurs mois en raison des délais pour la livraison des matériaux et des équipements.

Saint-David-de-Falardeau veut lancer un projet de coop alimentaire

La problématique qu’on va avoir, [...] c’est d’avoir des comptoirs réfrigérés, des systèmes de refroidissement, et on sait que depuis la pandémie, c’est plus long d’avoir des livraisons, ça peut aller jusqu’à 16 mois , a-t-il expliqué au micro de C’est jamais pareil.

Toutefois, il dit avoir bon espoir que le projet pourra se concrétiser en novembre 2023.

Tout dépendamment de la chaîne, mon bonheur c’est qu’en début novembre l’année prochaine, ce serait d’avoir une épicerie fonctionnelle, pour être prêt pour les périodes des fêtes , a ajouté Germain Grenon.

Emplacement

La future épicerie ne se situera pas à dans le bâtiment de l’Intermarché Falardeau puisqu’il a été récemment vendu à une entreprise de fabrication de toiles, ce qui créera par ailleurs une quinzaine d'emplois.

Elle devrait se situer à l’entrée est de la municipalité, face à l’actuelle Pharmacie Vincent Rivest.