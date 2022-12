La Ville de Sept-Îles demande un dernier effort aux citoyens trois jours après la tempête

La Ville de Sept-Îles demande à sa population de réduire sa consommation d’électricité et d’eau potable afin de faciliter le rétablissement de tous les secteurs.

La Ville a entre autres demandé en début de journée aux citoyens du secteur Gallix de diminuer leur consommation d’eau. Selon le directeur général de la Ville de Sept-Îles, également coordonnateur des mesures d’urgence, Patrick Gwilliam, le secteur aurait pu se retrouver sans eau potable.

Patrick Gwilliam est directeur général de la Ville de Sept-Îles et coordonnateur des mesures d’urgence. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Il a fait tellement froid la nuit dernière qu’il y a eu une surconsommation de l’eau potable. Probablement que les résidents ont tous ouvert leurs valves afin d’éviter que l’eau gèle dans les tuyaux , soutient-il.

Les pannes de courant

Mardi après-midi, 2031 clients sur 14 636 dans le secteur de Sept-Îles étaient toujours plongés dans le noir à la suite de la tempête qui a frappé dans la nuit de vendredi à samedi.

« Après 72 h de panne, tous les secteurs sont prioritaires, mais ceux qu’on aimerait voir l’électricité arriver le plus rapidement sont Val-Marguerite, Matamec ainsi que le parc Ferland. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles et coordonnateur des mesures d’urgence

Dans les dernières communications de la Ville, celle-ci demande aux citoyens de baisser les chauffages d’un ou deux degrés, d’éviter la surconsommation d’eau chaude ainsi que d'éviter d'utiliser certains électroménagers comme la cuisinière et le lave-vaisselle.

De plus, elle recommande aux gens qui sont toujours sans courant de planifier le retour du service en s’assurant que les interrupteurs sont fermés et que les appareils électroniques sont débranchés.

Une situation d’apprentissage

L’ensemble des intervenants qui ont été en action lors de la tempête et dans les jours suivants se rassembleront dans la deuxième semaine de janvier afin de discuter et faire le bilan des événements des derniers jours.

Il y a toujours des choses qu’on peut faire mieux. On va discuter de ce qui a bien été et de ce qui a moins bien été pour pouvoir améliorer notre plan des mesures d’urgence , explique Patrick Gwilliam.

Toutefois, ce dernier tient à remercier le travail de l’ensemble des intervenants.

Je lève mon chapeau aux employés municipaux, à la Sûreté du Québec, aux pompiers, aux ambulanciers et à tous ceux qui ont participé à améliorer la situation , affirme-t-il.

De son côté, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, constate que la situation s’est tout de même bien déroulée.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré (archive) Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

La quantité de précipitations de neige a été surévaluée par rapport à ce qu’on a eu et ça nous a probablement aidés, car on a eu des vents violents. On a recensé des bourrasques de 144 km/h, c’est très près d’un ouragan de catégorie deux , déclare le maire de Sept-Îles.

Centre d’hébergement

Le centre d’hébergement temporaire, situé au Centre socio-récréatif, sera ouvert pour au moins 24 heures de plus. Toutefois, Steeve Beaupré indique que la situation pourrait être réévaluée selon les circonstances.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe