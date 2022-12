Coincé à Montréal, il fait face à l’incompréhension

Celui qui dit travailler comme phlébotomiste au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont avait planifié son voyage il y a plus d'un an. Il affirme avoir acheté son voyage vers Los Angeles avec RBC Récompenses. Pour se rendre à destination avec une escale à Toronto, tout s'est bien passé, mais pour le retour, l'expérience a été tout autre.

Pour revenir à Moncton et prendre son quart de travail au CHU Dumont, il devait cette fois passer par Montréal. Cependant, une mauvaise nouvelle l'y attendait.

Je suis venu à Montréal à 17 h le 24 décembre et je voulais prendre mon second vol de Montréal à Moncton. Je vais au comptoir et on me dit que le vol est inexistant et que le vol n'a jamais existé , a expliqué M. Akakpo.

Kodjo Akakpo coincé à Montréal depuis le 24 décembre. Photo : Radio-Canada

Dans l'incompréhension, Kodjo Akakpo cherche à comprendre ce qui se passe. Les différentes compagnies aériennes avec qui il a fait affaire se renvoient la balle. Finalement, il obtient un billet pour le lundi 26 décembre. Il se présente à l'aéroport, les excuses se succèdent. Tantôt, les vols sont pleins, tantôt le billet n'est pas émis.

Après avoir passé de nombreuses heures à l'aéroport et au téléphone à régler sa situation, il a obtenu le billet gagnant pour un vol vers Moncton d'ici la fin de la journée mardi. Il a été hésitant à le croire au départ.

Bien que j'ai ma passe pour pouvoir aller à Moncton, peut-être qu'arrivé à l'aéroport, on va te dire encore qu'il y a un changement de vol ou que la température n'est pas bonne ou bien que les places sont remplies. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire que je suis rassuré pour être certain de rentrer à Moncton aujourd'hui , a-t-il confié.

Il est finalement arrivé à Moncton vers 16 h 45.

Néanmoins, la situation à l'aéroport de Montréal lui aura coûté cher. Il aura déboursé au moins 1500 $ en frais de logement et de transport. Il a entamé les démarches pour se faire dédommager.

Radio-Canada a tenté de joindre RBC Récompenses afin d'obtenir des explications, mais aucune réponse n'avait été reçue au moment de la publication.

D'après les informations du journaliste Babatundé Lawani