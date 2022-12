Le Mondial junior sous la loupe de l’entraîneur Stéphane Julien

Le passionné de hockey, qui est aussi entraîneur-chef du Phœnix de Sherbrooke, n'utilise pas le terme indiscipline pour qualifier le match d'ouverture de ses joueurs, mais il admet que les punitions imposées à ceux-ci ont freiné leur jeu. Il affirme que les joueurs était nerveux, surtout en première période.

Il y a plusieurs jeux qu'on a moins bien réussis dans notre territoire. Effectivement, les punitions nous ont un petit peu fait mal. Quand tu as presque sept punitions dans un match, dont une de cinq minutes, ça met l'équipe un petit peu dans le trouble. On a fait un bon travail en cinq minutes, mais malheureusement, on a eu deux buts qu'on s'est fait compter là-dessus, ça a un peu coupé les jambes à tout le monde , explique Stéphane Julien.

Pas le bon moment pour un but Michigan

À deux reprises lors de ce match, des joueurs canadiens ont essayé, sans succès, de faire un but à l'aide de la technique Michigan, où le joueur contourne le filet et tente d'y rentrer la rondelle dans le coin supérieur. Stéphane Julien reste ambivalent sur cette technique.

Quand ça fonctionne, tout le monde est content, pour les spectateurs c'est un beau spectacle. Si on se met dans la peau d'un entraîneur, quand on voit des choses comme ça, en début de match, on ne veut pas mettre des menottes aux joueurs pour qu'ils soient créatifs dans leur jeu, affirme l'entraîneur adjoint. Par contre, des fois il y a certains moments dans le match pour le faire et hier ce n’était peut-être pas le bon moment pour le faire.

Deux équipes similaires

Fait à noter, selon Stéphane Julien, le Canada affrontait lundi une équipe qui lui ressemble, sur le plan physique et sur le plan performance. Pour cette raison, le personnel d'Équipe Canada junior n'a pas été surpris de cette défaite des Canadiens.

Parmi l'équipe de la Tchéquie, plusieurs joueurs jouent déjà dans les pros dans la ligue américaine et en République tchèque. C'est une équipe qui nous ressemble un peu physiquement. Beaucoup de personnes qui disaient que le Canada était très gros au niveau physique sur la glace, mais les Tchèques sont très puissants à l'attaque.

Les Canadiens reprendront le collier mercredi alors qu'ils croiseront le fer avec les Allemands.

À la recherche d'attaquants au Phoenix de Sherbrooke

Peu avant les Fêtes, la période de transaction a débuté au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quatre transactions ont déjà eu lieu au Phoenix de Sherbrooke, mais l'entraîneur-chef souhaite améliorer davantage son équipe.