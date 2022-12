Un archer rouynorandien qualifié pour les Jeux du Canada

L’archer de 15 ans, qui compétitionne avec le Club des Archers d’Amos, fait partie des quatre athlètes sélectionnés afin de défendre les couleurs du Québec lors de cette compétition nationale.

Il se mesurera à ses rivaux des neuf autres provinces et des trois territoires lors de l’épreuve de l’arc à poulies.

Le jeune athlète compare sa qualification à ces Jeux à l’ascension d’une montagne.

L’Île-du-Prince-Édouard, les Jeux du Canada, ça représente une montagne pour moi. Tu pars de zéro, et de te rendre là, c’est comme de monter une montagne. J’ai commencé à tirer de l’arc pour la chasse. Au total, j’ai dû tirer des centaines et des centaines de milliers de flèches et à la fin, tout clique ensemble , dit-il pour expliquer ses succès.

« C’est comme si tous les efforts que tu as faits, tout le travail, ça porte fruit. Ça va être vraiment une belle aventure et ça va me permettre de constater mes progrès et de me former encore plus solidement pour les plus grosses compétitions à venir. » — Une citation de Justin Gauthier

Sa discipline étant généralement peu pratiquée en Abitibi-Témiscamingue, Justin Gauthier tire ainsi une fierté toute particulière de représenter la région sur la scène nationale.

Justin Gauthier s'est initié au tir à l'arc grâce à la chasse. Photo : Gracieuseté

Il y a deux types de tir à l’arc. Il y a du tir 3D animalier et du tir concentrique avec des cibles à longue distance qu’on doit tirer. En Abitibi, le concentrique n’est vraiment pas populaire, animalier est plus populaire parce qu’on chasse beaucoup. À l’Île-du-Prince-Édouard, c’est concentrique, alors quelqu’un qui part de l’Abitibi et qui se rend loin comme ça en concentrique, c’est rare, ça n'arrive pas souvent , dit-il avec une touche de fierté.

Avant la tenue des Jeux du Canada, Justin Gauthier participera à la fin janvier à une importante compétition, la Classique Lancaster, en Pennsylvanie.