La température plus chaude menace la saison des glaces au Labrador

Des experts prédisent une saison des glaces plus courte sur les côtes du Labrador.

Un chercheur estime que les hivers sont moins froids au Labrador pour deux raisons: les changements climatiques, d’une part, et un système d’air chaud qui s’installe dans l’est de l’Amérique du Nord, d’autre part.

Cet événement spécifique n'est qu'une réponse à la circulation atmosphérique en ce moment. Il pompe simplement cet air chaud de l'Atlantique, le gardant au-dessus de l'est de l'Amérique du Nord , explique Chris Derksen, chercheur à Environnement et Changement climatique Canada.

Un réchauffement à long terme

Au-delà des événements météorologiques à court terme, Chris Derksen estime qu’il faut s’attendre à voir des températures plus élevées à long terme.

C'est définitivement un écart par rapport à la normale , souligne-t-il, en référence à la situation actuelle. Mais à long terme, des changements sont aussi à prévoir. Avec le temps, nous nous attendons à ce que les températures normales augmentent également. Je pense donc que les habitants de la région doivent se préparer.

Cette année, on prévoit des températures supérieures à la normale en décembre, ainsi qu’en janvier.

Moins de glace sur les côtes

Les températures plus chaudes ont des conséquences directes sur les glaces qui se forment sur les côtes du Labrador. La saison des glaces est plus courte, et la glace qui se forme n’est pas aussi épaisse.

Mer de glace, près de Rigolet, au Labrador, en mars 2021. Photo : Gracieuseté d'Eldred Allen/Bird's Eye

Habituellement, une glace se forme au large des côtes du Labrador, et se joint aux plaques de glace qui se forment dans la région du détroit de Davis au large de l'île de Baffin. Si la glace du détroit de Davis se forme bien cette année, jusqu'à présent, il n'y a toutefois pas encore de banquise côtière.

Conséquences pour les communautés

Plusieurs communautés inuit profitent de la saison des glaces pour chasser le phoque ou la sauvagine. La banquise est vraiment notre autoroute , explique Rex Holwell, gestionnaire des opérations chez SmartICE au Nunatsiavut. SmartICE surveille l’épaisseur de la banquise.

En observant les effets des changements climatiques, Rex Holwell est pessimiste face à l’avenir. Je peux imaginer qu'il y aura un moment où nous n'aurons plus besoin de notre technologie, car il n'y aura plus de banquise , laisse-t-il tomber.

Il invite d’ailleurs les chasseurs à la plus grande prudence, lorsqu’ils se déplacent sur la banquise. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je tombe à travers la glace et que je perde ma motoneige, ou même, que quelqu'un perde la vie , s’inquiète-t-il.

Avec les informations de CBC