La police recherche une détenue qui s’est enfuie d’un pavillon de ressourcement à Winnipeg

Selon un communiqué de Service correctionnel Canada (SCC), Joyce Kringuk, 42 ans, a été vue en train de s’enfuir par la porte arrière de l’établissement à sécurité minimal vers 22 h 15, le lendemain de Noël. Le pavillon de ressourcement Eagle Women a immédiatement communiqué avec la police et un mandat d'arrestation a été lancé contre elle.

La police recherche Joyce Kringuk, 42 ans, qui s'est enfuie du pavillon de ressourcement Eagle Women, à Winnipeg. Photo : Service correctionnel du Canada

Joyce Kringuk mesure 150 cm (4 pi 9 po) et pèse 70 kg (170 lb). SCC la décrit comme ayant le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Elle a des cicatrices sur le bas du dos et l'intérieur du biceps droit, un tatouage de cœur sur son poignet gauche, un cœur avec des étoiles sur son poignet droit et les lettres JI sur son avant-bras droit. Le mot Joyce est également tatoué sur son épaule gauche.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Joyce Kringuk est prié de communiquer avec le Service de police de Winnipeg.

Service correctionnel Canada et le pavillon de ressourcement Eagle Women procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident, indique le communiqué.