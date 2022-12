Quel avenir pour le traversier pour camions après l’ouverture du pont Gordie Howe ?

L'ouverture du pont Gordie Howe entre Détroit et Windsor, prévue en 2025, pourrait sonner la fin du traversier pour camions présentement en place, un service que des intervenants du milieu souhaitent conserver.

À l'heure actuelle, les camions transportant des matières dangereuses doivent utiliser le traversier pour camions pour se rendre de Windsor à Détroit.

Bien que le président de la compagnie de traversier Gregg Ward, soit favorable au pont, il affirme qu'étant donné que le pont permettra de transporter les marchandises qu'il transporte actuellement, l'avenir de son service de traversier est incertain.

Nous n'avons rien reçu par écrit. Nous n'avons eu aucune réunion avec le gouvernement, municipal, ontarien ou fédéral. La frontière est quelque chose que vous voulez avoir autant d'options que possible , affirme M. Ward.

Gregg Ward pense que le système de traversier devrait continuer d'exister après la l'ouverture du pont. Photo : CBC / Dale Molnar

Le député de Windsor-Ouest, Brian Masse, porte-parole du NPD en matière de frontières, convient que le service de traversier devrait être maintenu.

M. Masse a écrit au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, pour demander que le service de traversier soit maintenu en tant que système de rechange pour des raisons de sécurité.

Lorsque nous avons eu des perturbations à la frontière, nous avons fait traverser les biens importants avec le traversier pour camions , rappelle M. Masse.

Le service de traversier a un dossier parfait, je crois vraiment que de le garder pour quelques années au moins serait la chose la plus sage que l’on peut faire , ajoute-t-il.

Selon M. Ward, une fois disparu, il serait presque impossible de rétablir le système de traversier.

Il affirme que de le conserver comme une option de rechange permettrait de garder les options ouvertes pour l'avenir.

Il s'agit donc d'un processus très réfléchi pour savoir si nous voulons mettre fin au service ou si nous voulons conserver cette solution de rechange dans le système , affirme M. Ward, qui exploite le service depuis 1990.

Pour des raisons de sécurité, M. Ward n'a pas voulu dire le nombre de camions que le service traite par an, mais il a précisé qu'il fonctionne du lundi au vendredi et qu'il transporte principalement des marchandises inflammables et corrosives.

La date de l'ouverture du pont Gordie Howe devrait être en 2025, soit plus tard que les estimations initiales, selon des responsables

M. Ward a déclaré que le service de traversier pourrait toujours être utilisé pour transporter des marchandises surdimensionnées, comme des tours d'éoliennes, qu'il traite actuellement.

Je ne suis pas certain de la manière dont ces marchandises pourraient traverser le pont si nous n'étions pas là , affirme M. Ward, ajoutant qu'il devrait également transporter certaines marchandises dangereuses pour que l'opération soit viable.

M. Masse n'a pas non plus renoncé à la possibilité d'utiliser le quai situé à l'extrémité de la promenade Maplewood, près du terminal Morterm, pour un service de traversier de passagers.

Avoir quelqu'un qui peut naviguer dans le chenal comme Gregg Ward est une bénédiction. C'est une compétence acquise, donc nous ne voulons pas perdre cette capacité , a déclaré M. Masse.

Le pont international Gordie Howe est en construction et devrait ouvrir en 2025. Photo : Twitter/Gordie Howe International Bridge

Il ajoute que Détroit investit dans des sentiers et d'autres aménagements sur le bord de la rivière qui pourraient attirer les visiteurs.

Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais sans le traversier, nous aurions moins de chances d'élargir nos possibilités que si nous nous en débarrassions , affirme M. Masse.

Il espère que le rapport de l'enquête Rouleau sur le blocus frontalier de février dernier comprendra des directives sur les meilleures pratiques en matière de sécurité frontalière qui pourraient inclure des recommandations pour maintenir le service de traversier.

Selon M. Masse, se débarrasser du service de traversiers pourrait également coûter à Windsor un investissement potentiel.

Tara Carson, porte-parole de la Windsor-Detroit Bridge Authority qui supervise le projet du pont Gordie Howe, affirme que l'agence va suivre les directives des agences canadiennes et américaines en ce qui concerne le transport de matières dangereuses au travers de la frontière.

Le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Avec les informations de Dale Molnar de CBC.