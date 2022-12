Une tournée éclair pour Sara Dufour

L'auteure-compositrice-interprète de Dolbeau-Mistassini va d’abord se produite à Montréal mardi soir. Elle sera à Québec le lendemain et conclura sa courte virée à Alma jeudi.

Elle veut que ses concerts du temps des Fêtes aient un cachet particulier. Elle explique avoir envie de se plonger dans une ambiance légère, ce qui représentera tout un contraste par rapport à l'année dernière.

L’année passée, ma mère est décédée. Je n’ai pas voulu vivre Noël. Là, cette année, je me suis dit : "On le refait". Pis là, on s'est dit qu’on referait les spectacles de Noël puis c’est ça. J’ai envie de m’accrocher à ça, mais que ce ne soit surtout pas comme les shows que j’ai présentés cet été , mentionne Sara Dufour.

Depuis la sortie de son album éponyme, l'artiste estime être montée sur scène à environ 175 reprises.