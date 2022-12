L’entreprise Duroking propose d’acquérir le Groupe Galarneau

Des paiements pour la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda et Desjardins Capital, mais pas pour d’autres créanciers, dont font partie plusieurs entreprises de la région.

C’est ce qu’avance la proposition d’achat de Duroking, une entreprise de construction basée à Mirabel qui tente de mettre la main sur les cinq entreprises qui forment le Groupe Galarneau.

Cette proposition d’achat est détaillée dans une requête déposée au palais de justice de Montréal et dont Radio-Canada a obtenu une copie.

À lire aussi : Le Groupe Galarneau se place à l’abri de ses créanciers

Duroking épongerait les quelque 18 millions de dollars de créances que le Groupe Galarneau doit rembourser à la Caisse Desjardins et à Desjardins Capital. L’entreprise rembourserait aussi les dettes cautionnées par Intact Assurance, qui s’élèvent à environ 11 millions de dollars. Ces sommes seraient dues à des entrepreneurs en construction.

Une créance de près de 22 millions de dollars demeurera toutefois impayée si la proposition est acceptée par la Cour supérieure. Cette somme correspond aux dettes non garanties détenues par d’autres créanciers, dont des entreprises de la région. Les documents consultés par Radio-Canada ne révèlent pas l’identité de ces derniers.

Pier-Paul Belzil-Lacasse, syndic autorisé en insolvabilité chez Lacasse et associés. (archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

L'entreprise, avec cette requête, essaie de démontrer au Tribunal qu'il n'existe aucune façon de payer les créanciers non garantis [...] ils doivent faire une démonstration solide à la Cour qu'ils ont tout fait ce qu'il fallait et que rien ne permet de croire qu'il est possible de faire mieux , illustre le syndic en insolvabilité, Pier-Paul Belzil-Lacasse, qui a consulté la requête judiciaire avant de la commenter.

Seule option

Les avocats du Groupe Galarneau soutiennent dans les documents déposés au palais de justice que la proposition de Duroking constitue la meilleure option disponible , de même que la seule option pour préserver les postes de ses quelque 300 employés.

Dans la mesure où la transaction n’est pas approuvée par cette Cour, la seule autre alternative disponible au Groupe Galarneau sera une liquidation de ses actifs sans continuité de ses opérations, soit dans le cadre d’une faillite ou par un séquestre qui serait nommé par les créanciers garantis principaux du Groupe Galarneau, la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda et Intact Compagnie d’Assurance , poursuit la requête.

Rappelons que le Groupe Galarneau est en défaut vis-à-vis de la Caisse Desjardins depuis mars 2022. L’entreprise s’est placée à l’abri de ses créanciers plus tôt ce mois-ci.

Des processus de sollicitation à l’attention d’acheteurs, d’investisseurs et de prêteurs potentiels ont été lancés à partir de juillet dernier. C’est dans ce contexte qu’une entité liée à Duroking a signé une offre d'achat et de vente avec le Groupe Galarneau, le 14 novembre dernier.

Expansion ratée

Les difficultés financières du Groupe Galarneau s'expliqueraient par ses efforts infructueux pour augmenter son chiffre d’affaires au courant des dernières années.

L’augmentation des dépenses de l’entreprise aurait détérioré son niveau de profitabilité. Elle aurait ensuite été minée par le suspens des chantiers de construction due à la COVID-19 ainsi que l’augmentation exponentielle des coûts des matériaux de construction et des problèmes reliés à la chaîne d’approvisionnement, précise la requête judiciaire.

L’entente permettrait à Michel Galarneau de conserver 25 % des actions de l’entreprise une fois celle-ci réorganisée. Pier-Paul Belzil-Lacasse y voit un incitatif pour l'inciter à s'engager dans la transition.

Ils veulent probablement le garder intéressé à maximiser la valeur de son entreprise. S'il n'a pas de participation dans la nouvelle entité, il aura beaucoup moins d'avantages à participer à l'optimisation du plan. C'est une façon d'inciter quelqu'un à offrir le meilleur de lui-même, avec des incitatifs financiers , mentionne Pier-Paul Belzil-Lacasse.

Rappelons que l’offre d’achat soumise par Duroking doit d'abord être approuvée par la Cour supérieure en raison des avis d'intention émis. Elle devrait être prochainement examinée par la Cour supérieure.

Le Groupe Galarneau a décliné la demande d'entretien de Radio-Canada par l'intermédiaire de ses avocats.

Desjardins a aussi décliné notre demande d'entretien.