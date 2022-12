La Marmite Fumante d’Alma offre des paniers pendant les Fêtes

Le président de la Marmite Fumante, Réjean Couture explique que la distribution se déroule toujours rondement. Il estime la valeur de ces paniers à entre 25 à 30$. Jusqu'à présent, des paniers ont été donnés le 22 décembre et mardi. Une autre distribution se déroulera jeudi.

« On donne des paniers avec des denrées de base, c’est-à-dire du lait, du beurre, du fromage et des repas congelés qu’on fait nous-mêmes. Des repas chauds aussi. On va avoir fait une tourtière, une autre fois, ça va être de la dinde du pâté à la viande », a-t-il soutenu.

Selon Réjean Couture, comme les bénévoles n'en sont pas à leurs premières armes, ils sont capables de desservir les bénéficiaires des paniers rapidement.

L’année dernière, on avait offert 200 paniers de Noël et du jour de l’An. Donc, on peut penser qu’on va en servir probablement 250 cette année. Je pense que les gens qui bénéficient des paniers sont contents et que c’est apprécié , analyse le président.

Les gens dans le besoin désireux d'en recevoir doivent se rendre au local de cet organisme de charité.