Le marché des assistants vocaux dans le rouge, pour l’instant

Comment expliquer le paradoxe entre la popularité des assistants vocaux et leur déficit de rentabilité? Car il n’y a pas qu’Amazon qui voit rouge avec ses agents conversationnels : c’est également le cas pour Apple (Siri), Samsung (Bixby) ou Microsoft (Cortana).

Selon la spécialiste Sandrine Prom Tep, le problème actuel des marchés des assistants vocaux c’est l’aspect de la monétisation.

Ils sont dans une situation où 25% de la population en Amérique du Nord en possède, mais lorsqu’ils les utilisent, c’est pour des requêtes toutes simples comme la météo ou faire jouer de la musique , ajoute la professeure au département de Marketing de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Un potentiel méconnu

Dans un long papier publié par Business Insider en novembre, on apprend que la département chargé d’Alexa vit une véritable crise de confiance de la part des cadres d’Amazon, qui ont procédé à des licenciements massifs.

L’article souligne que les assistants vocaux font partie des articles les plus populaires de l’entreprise. L’ennui, c'est qu’ils sont vendus au prix coûtant, et que l’objectif a toujours été de faire de l’argent quand les gens utilisent nos appareils, et non quand ils les achètent , précise un document interne d’Amazon.

Pour tenter de se sortir du gouffre financier, l’équipe marketing a tenté d’inciter la clientèle d’Alexa à installer des skills , c’est-à-dire des composantes permettant d’établir une connexion avec d'autres marques.

Ils ont essayé plusieurs avenues, ils ont fait des partenariats externes avec par exemple Domino’s Pizza ou Uber. Avec chaque achat, Amazon recevait une commission. Mais très peu d’utilisateurs s’en prémunissaient , indique Sandrine Prom Tep.

Au-delà de la monétisation, il y a l’adoption réelle des consommateurs, au sens où les enceintes connectées ont un potentiel énorme, mais qui est méconnu , ajoute la professeure.

Les consommateurs sont souvent intéressés par ce qu’ils connaissent : c’est difficile de leur demander d’anticiper leurs propres besoins parce que, tant que l’offre n’est pas sur le marché, eux-mêmes ne sont pas conscients de ce besoin-là.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

De la lumière au bout du tunnel

Selon Sandrine Prom Tep, l’industrie des assistants personnels intelligents est en voie de se stabiliser, et même de devenir profitable. Il faut simplement attendre que les habitudes de consommation atteignent un point idéal entre la technologie prônée et les compétences humaines, comme cela s’est produit à plusieurs reprises par le passé.

C’est une continuelle évolution d’interfaces vers la facilité, affirme la spécialiste. On est partis des commandes DOS – il fallait quasiment savoir programmer pour pouvoir utiliser un ordinateur. Ensuite on est passés aux interfaces graphiques et finalement aux interfaces tactiles. La prochaine génération, ce sera les interfaces vocales, et éventuellement les interfaces haptiques.

Tout ce qui est basé sur de l’intelligence artificielle, c’est basé sur des jeux de données immenses , ajoute Sandrine Prom Tep, qui croit que la prochaine grande vague de commerce électronique proviendra de tout ce qui est technologie vocale .