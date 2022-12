Aéroport Pearson : des vols retardés et des milliers de bagages en attente

Dans les files d’attente, nombreux sont les voyageurs déçus de la tournure qu’ont pris leurs vacances de fêtes.

La fatigue et la frustration sont palpables, mais tous espèrent tout de même pouvoir encore profiter d’un bout de leur voyage. Pour Coleton Benham, le programme des vacances devra très probablement être revu.

On devait prendre une croisière qui part aujourd’hui de Jamaïque. On va devoir la rattraper dans un autre pays. Sauf que cet autre pays n’a pas d’aéroport international, donc on ne peut pas prendre notre croisière , explique-t-il.

D’autres comme Alex MacFarlane déambulent dans l’aéroport en attendant de savoir quand ils pourront partir.

On nous garantit qu’on pourrait partir dans les prochaines 24 h. On va attendre aujourd’hui parce que ça pourrait être cet après-midi ou très tôt demain matin.

Les compagnies aériennes reprennent progressivement leurs vols après les nombreuses annulations et reports au cours du week-end de Noël. La tempête hivernale a eu des effets sur de nombreux aéroports en Amérique du Nord, des États-Unis jusqu’à Vancouver.

L’aéroport Pearson de Toronto a de son côté eu ses propres défis concernant entre autres les bagages avec le bris d’une courroie sur le système de distribution des bagages au terminal 3 dimanche.

Les températures très froides ont eu un effet sur notre système de bagage et nous avons eu des problèmes avec le système de courroie. [Cela] a affecté la possibilité d’amener les bagages jusqu'aux avions , explique la porte-parole de l’aéroport, Tori Gass.

Le problème saute d’ailleurs aux yeux dans le terminal, les bagages s'amoncellent un peu partout dans l’attente de rejoindre leur destination.

Notre but aujourd’hui, c’est de faire partir ces bagages et qu’ils retrouvent leurs propriétaires qui sont déjà arrivés à destination. Maintenant, il faut que les compagnies aériennes travaillent avec nous et qu'elles aient les effectifs nécessaires pour apporter ces bagages , ajoute la porte-parole en précisant que ce travail va bon train depuis le matin.

Elle souligne toutefois que cet acheminement pourrait prendre plusieurs jours.

Certaines compagnies ne volent pas tous les jours vers certaines destinations .

Elle recommande donc aux voyageurs de rester en contact avec leur compagnie aérienne afin de savoir où se trouve leur bagage. Elle ajoute que seules les compagnies ont les moyens de suivre les bagages qui sont enregistrés dans leur système informatique.