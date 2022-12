Regard sur 2022 : nos textes les plus lus (2e partie)

Juillet : des remboursements de la PCU

À travers la PCU, 79,3 milliards de dollars ont été versés à 8,8 millions de personnes depuis le début de la pandémie. Photo : getty images/istockphoto / bukharova

Environ 8,9 millions de Canadiens ont obtenu l’aide de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) entre les mois de mars et d’octobre 2020. Or, selon l’Agence du revenu du Canada (ARC), des milliers d’entre eux auraient fait appel à cette aide d’urgence sans tout à fait y être admissible.

Plusieurs citoyens qui n’y avaient pas droit ont donc commencé à recevoir des demandes de remboursement de la part d'Emploi et développement social Canada (EDSC). Et c’est pendant l’été que beaucoup d’entre eux ont découvert qu’ils étaient concernés.

En date du mois de novembre, des milliers de Canadiens ciblés par ces demandes n’avaient toujours pas remboursé les sommes demandées.

Août : Ashton Leblond se dit floué et impasse dans le rachat du pont de Québec

Christian Gosselin (à gauche) a convaincu Ashton Leblond d'investir dans son entreprise, ce qui a entraîné d'importantes pertes financières chez le restaurateur à la retraite. Photo : Photo montage Facebook et Radio-Canada

Personne n’est à l’abri de la fraude et des tentatives d’escroquerie. Ashton Leblond, connu comme étant le fondateur des restaurants Ashton, dit s’être fait flouer et trahir par Christian Gosselin, un homme d'affaires québécois installé en Floride. Il invite les investisseurs à faire preuve de vigilance.

Le gouvernement fédéral est en négociation avec le CN pour racheter le pont de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Aussi, en août, le dossier du rachat du pont de Québec se heurte à un mur. La CAQ bloque la transaction pour l’entente survenue entre Ottawa et le Canadien National (CN). En tant que principal locataire du pont, le gouvernement québécois s’opposait à une augmentation de son loyer annuel estimée à 4 millions de dollars. Devant l’impasse, ce n’est qu’à la fin septembre que le CN et le ministère des Transports du Québec (MTQ) ont renouvelé leur entente de location. Le dossier du rachat du pont n’est quant à lui toujours pas réglé.

Septembre : la région s’impose dans les élections

En septembre, le Québec est en pleine campagne électorale. Et, c’est dans la grande région de Québec que plusieurs sujets des élections s'imposent comme étant des incontournables.

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, le 28 septembre à Québec Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La montée en popularité du Parti conservateur du Québec braque les feux sur son chef Éric Duhaime. Plusieurs histoires de factures impayées ou en retard le suivent pendant la campagne. À travers celles-ci, on apprend entre autres que le candidat de Chauveau a fait l’objet d’une poursuite à la Cour des petites créances pour des travaux de plomberie impayés en 2018 et en 2019. Une cause qui s’est finalement réglée à l’amiable plus de deux ans après les faits.

Le troisième lien consistera en un tunnel bitube. Photo : site du Réseau express de la capitale

Pendant tout le long de la campagne, le troisième lien entre Québec et Lévis a pris une place majeure dans l’actualité, alors que le gouvernement sortant se faisait discret par rapport aux études faites sur l’une de ses promesses phares. Des données d’une étude d’opportunité sur le projet ont pourtant été livrées au ministère des Transports (MTQ) et au cabinet du premier ministre en 2021. Le gouvernement se défend de cacher des informations au public en prétextant que les études concernent une version précédente du tunnel.

Octobre : la saison des fériés et la mort du Jardinier paresseux

Après la fête du Travail, les funérailles d’Élisabeth II, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, les jours fériés se sont accumulés pour les employés sous compétence fédérale pendant le mois de septembre. Et au début octobre, tout le Canada se retrouve à nouveau en congé pour l’Action de grâce. Comment savoir ce qui est ouvert ou fermé après cet enchaînement de fériés? Ce genre de texte est une valeur sûre pour les salles de rédaction en termes d’utilité pour le public.

Larry Hodgson, alias le Jardinier paresseux Photo : France Bouchard

Après Karim Ouellet, un autre personnage mythique de la ville de Québec perd la vie en 2022. Larry Hodgson, mieux connu sous le sobriquet du Jardinier paresseux , rend l’âme le 26 octobre à l'âge de 68 ans. Il combattait une fibrose pulmonaire depuis plusieurs années et a finalement eu recours à l'aide médicale à mourir. La popularité de son blogue était en pleine expansion, en 2021, il avait généré plus de 15 millions de clics. Sa dernière chronique horticole a été publiée la veille dans les pages du Soleil, média pour lequel il a collaboré pendant 38 ans.

Novembre : l’usage automobile et le système En Alerte

La SAAQ essuie un revers sans précédent de la part d’une juge du Tribunal administratif du Québec. La magistrate Christine Côté tranche sur le fait qu’immobiliser volontairement son véhicule sur la voie ferrée pour mettre fin à ses jours peut être considéré comme un accident de voiture en vertu de la loi. La notion d'usage de l'automobile se retrouve ainsi transformée avec cette décision. La SAAQ doit donc indemniser la veuve et les cinq enfants d'un homme mort il y a plus de quatre ans.

Le test du système En Alerte effectué le 16 novembre 2022 Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Des tests du système de notifications En Alerte ont lieu un peu partout au pays. Cette opération sert à assurer les autorités du bon fonctionnement du système qui permet entre autres la diffusion des alertes Amber. Les alertes tests ont été diffusées simultanément sur les téléphones cellulaires, à la radio et à la télévision. Le message précisait qu'il ne s'agissait pas d'une situation réelle.

Décembre : déboires au MSA et no shows

La télécabine qui a chuté au Mont-Sainte-Anne Photo : Source : Simon-M. Morissette

La saison de ski a à peine commencé quand une autre tuile s’abat sur la station du Mont-Sainte-Anne. Le 10 décembre, à quelques minutes de l’ouverture, une télécabine, heureusement vide, s’écrase au sol. Des accusations de négligence fusent rapidement à l’endroit de l’opérateur Resorts of the Canadian Rockies (RCR). Après des inspections, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ordonne l'arrêt des remontées de la station de ski. Le domaine skiable demeure fermé à ce jour.

Alexandra Romero, la cheffe du Verre Pickl' Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Décembre c’est le mois des rassemblements et des partys de Noël, censé être salvateur pour de nombreux restaurateurs. Or, des réservations non honorées (no-shows) assombrissent les célébrations. Le restaurant Verre Pickl’ devait accueillir un groupe de 14 clients, mais sans prévenir, aucun d’entre eux ne s’est présenté. L'équipe avait recruté un troisième employé pour préparer la soirée. L’histoire s'est tout de même bien terminée, un bon samaritain qui réclame l’anonymat a généreusement réglé la facture entière de la soirée perdue.