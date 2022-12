Mondial junior de hockey : la défaite du Canada n’éteint pas les espoirs des partisans

Les porte-couleurs de l’unifolié ont plié l’échine 5 à 2 devant la Tchéquie et pourront se reprendre dès mercredi contre l’Allemagne.

Rencontrés quelques instants avant le match entre la Slovaquie et la Finlande, mardi au Centre Avenir de Moncton, les amateurs de hockey ne s’en faisaient pas trop de ce revers, malgré la déception du moment.

Carole LeBlanc a des billets pour assister à plusieurs matchs à Moncton. Photo : Radio-Canada

Carole LeBlanc s’est dite déçue du résultat de lundi.

Ils n’ont pas joué en équipe, mais ça peut vite tourner de bord , a pensé celle qui va aller voir les matchs du tournoi à Moncton.

Doris Hébert est encore convaincue que le Canada va gagner le tournoi. Photo : Radio-Canada

Doris Hébert garde son optimisme.

« C’est un mauvais départ, mais on va gagner le prochain match. » — Une citation de Doris Hébert

Austin Dicks porte fièrement son chandail du Canada. La défaite de lundi n’a pas ralenti ses ardeurs.

« Ça prend toujours un ou deux matchs pour trouver son rythme. Le Canada va survoler cette compétition. » — Une citation de Austin Dicks

Le jeune Thomas Dray adore le championnat jusqu’à maintenant et se prépare à aller voir le plus de matchs possible à Moncton. Quant au résultat Canada-Tchéquie, il avait une opinion bien arrêtée pour expliquer ce revers.

Thomas Dray trouve que les arbitres ont été sévères contre le Canada lundi. Photo : Radio-Canada

Le Canada a trop pris de punitions. C’est de la faute des arbitres. Mais je dis que le Canada va gagner l’or , a-t-il mentionné.

Samuel Bordages a bon espoir de voir le Canada ramener l'or malgré la défaite de lundi. Photo : Radio-Canada

Samuel Bordages n’a pas vu le match à la télé. Il a seulement entendu dire que le Canada avait perdu.

Ça ne regarde pas bien, mais j’ai confiance que le Canada va ramener l’or. C’est bon de voir du hockey international de ce calibre à Moncton , a-t-il commenté tout juste avant le duel Slovaque-Finlande.

Sébastien Brun, d'Ottawa, est venu voir quelques matchs à Moncton. Photo : Radio-Canada

Sébastien Brun, d’Ottawa, est en vacances dans le coin. Il est heureux de pouvoir profiter du moment pour assister à des matchs du Championnat mondial de hockey junior.

Ouais, c’est désappointant , a-t-il jugé du revers du Canada. Il a perdu pour plusieurs raisons. La défensive n’a pas été très forte. Mais on a encore espoir que le Canada va se reprendre.

Le Finlandais Teemu Hamkuna est venu d'Allemagne pour encourager son pays d'origine. Photo : Radio-Canada

On ne retrouve pas que des partisans du Canada lors des matchs. Ce tournoi international attire des amateurs de partout. Teemu Hamkuna est venu d’Allemagne pour encourager la Finlande, son pays d’origine.

Je suis ici pour deux semaines et j’irai voir neuf matchs à Moncton et à Halifax , a-t-il confié.

À lire aussi : Des partisans du Canada au Mondial junior sont comblés

D'après les informations de Rachel Gauvin